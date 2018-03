Approx. 2,000 policemen, penitentiary employees and pathologists protested in front of the Ministry of Interior

Stiri pe aceeasi tema

- President of the USR (Save Romania Union) political party, Dan Barba, together with a delegation made up of members of the party, on Sunday will be in Chisinau, where they will participate in the Great Centennial Assembly dedicated to the 100th anniversary since the Union of Bessarabia with Romania.…

- The National Council of the Cultural Association Pro Bessarabia and Bucovina, the Committee for the Romanian communities abroad of the Deputies Chamber and the Ministry for Romanians Everywhere on Saturday organized, at the Parliament Palace, a festivity in celebration of the Centenary of the Great…

- O calatorie virtuala in minele de sare de la sfarsit de secol XVIII este posibila, incepand de joi, 15 martie, la Muzeul Sarii din orasul prahovean Slanic. Cu ajutorul unor echelari 3D VR, turistii coboara cateva sute de metri sub pamant si participa alaturi de vechii ocnasi la exploatarea aurului alb.

- Un perete și o porțiune din acoperișul unei locuințe sociale din Gura Humorului s-au prabușit miercuri, iar o femeie a ramas captiva in interior, fiind scoasa dintre daramaturi de pompieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, slt. Alin ...

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Ieri Ministerul Apararii Nationale a postat pe pagina Transparenta decizionala proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica proiectul de Hotarare de Guvern privind transmiterea unei parti din imobilul 2985 aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale…

- Romania's sovereignty will be protected by explicit laws, debated and voted in Parliament, PSD Chair Liviu Dragnea said on Saturday at the party's extraordinary Congress, underlining that the attack against one's own country is an insult to all Romanians. "Romania is a sovereign state, as it…

- Presedintele Tribunalului Timis, Adriana Stoicescu, a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care vorbeste despre problemele din sistem, precum programul incarcat, lipsa de personal sau volumul de munca, precizand ca “nu e nevoie de asaltul infractorilor pentru a decredibiliza justitia”.

- Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, presedintele Tribunalului Timis atrage atentia asupra problemelor "majore" cu care se confrunta angajatii instantelor de judecata, referirindu-se la programul incarcat, bugetele reduse si lipsa de personal. "Minciuna ne sta alaturi. Tributari mentalitatii…

- The health insurance contribution was scrapped for the recipients of child benefit, minimum guaranteed income and adoption leave allowance, the Ministry of Labor and Social Security said in a release to stiripesurse on Wednesday. The Government repealed under a freshly adopted Emergency Ordinance…

- Secretary of state with the Ministry of Interior (MAI) Raed Arafat told AGERPRES on Monday evening that Romania also resorted to the NATO mechanism for immunoglobulin, at the same time with the European Mechanism for Civil Protection. "I have received the address from Mrs. Minister just now,…

- Senate Chairman Calin Popescu-Tariceanu said on Saturday that for President Klaus Iohannis, as long as "the rate of convictions is higher than that of abuses," the National Anticorruption Directorate (DNA) is in the black. Tariceanu said that he looked at reactions in the aftermath of the visit…

- Minister for Romanians Abroad Natalia Intotero will be conducting on Friday and Saturday a working visit to Ukraine, informs a press release sent to AGERPRES. According to the quoted source, the Romanian community in Ukraine represents one of the priorities on the agenda of the Ministry for…

- The Department of Armaments in the Ministry of National Defence (MApN) initiated on Thursday the specific procurement procedure for awarding the framework agreement for supplying the "multi-purpose corvette" product, informs the MApN in a press release sent AGERPRES. The participation announcement…

- Danuț Lupu a vorbit astazi, la implinirea varstei de 51 de ani, despre deciziile luate de Negoița și despre alegerile FRF. ...despre situația de la Dinamo: "Avem un conducator la Dinamo, avem și un patron. Ceea ce decid ei, asta ramane batut in cuie. Noi nu avem ce face. Ascultam, ne supunem dorințelor…

- Asta din dreapta, daca umbla bezmetic toata ziulica de lunga, o venit sa ne anunțe ca, sezonul de violuri in județ este inchis pe perioada frigului și unu care o ignorat inștiințarea de cod portocaliu de frig, ger și ninsori o avut parte de consecințe deloc placute pentru zestrea din dotare. Crezand…

- Mai multe companii media australiene s-au alaturat trustului german de presa Bauer Media in actiunea de contestare a sumei record de 4,56 milioane de dolari australieni (3,6 milioane dolari americani) acordata cu titlul de daune intr-un proces de defaimare intentat de actrita Rebel Wilson, argumentand…

- Doi copii, unul de 13 ani si celalalt de 16 ani, sunt cercetati politistii doljeni dupa ce au furat un autoturism care era parcat in fata unei locuinte, fara a fi incuiat, iar cheile se aflau in masina. Autorurismul a fost gasit dupa cateva ore pe un drum de explotare agricola din aceeasi localitate,…

- Noul Peugeot 508 iese in evidența prin linii agresive de design, un interior spectaculos preluat de la SUV-ul 3008 și o noua gama de motorizari, care include și o unitate pe benzina de 1.6 litri și 225 de cai putere disponibila pentru versiunea GT.

- Referitor la informatiile care circula in mediul online, potrivit carora Bucurestiul achizitioneaza autobuze mai scumpe decat Clujul, Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Informatiile diseminate in mediul online, care compara, in mod eronat, preturile autobuzelor ce vor fi achizitionate…

- Am avut ocazia rara de a zbura cu un elicopter american Black Hawk deasupra unei parți a provinciei Kandahar, acolo unde este situata și baza aeriana NATO. Forțele Statelor Unite efectueaza, la un anumit interval de timp, zboruri de recunoaștere in zona. Foto: Ionuț Iordachescu Perspectiva din elicopter…

- Romania's and Palau's representatives at the UN, Ion Jinga and Ngedikes Olai Uludong, respectively, signed in New York a joint document regarding the establishment of diplomatic relations between the two countries, the Ministry of Foreign Affairs (MAE) informed on Saturday. According to a press…

- In another Race Retro first, legendary Formula One designers John Barnard and Frank Dernie will appear on the Motor Sport Live Stage at Warwickshire’s Stoneleigh Park on Saturday 24th February. They will be talking about their careers, the cars they influenced and how their designs are still used in…

- Panasonic anunța gama sa de televizoare LED 4K editia 2018, cu performanțe îmbunatațite si progrese uluitoare în materie de design. Extrem de subtiri, modelate în sticla si frumoase din orice unghi ar fi privite, noile televizoare LED emblematice marca Panasonic, seriile…

- Dupa peste 8000 de kilometri parcurși la volanul exemplarului Tiguan pe care-l testam pe termen lung, avem deja cateva impresii apasate legate de spațiul interior și de modul in care integrala 4Motion face fața pe trasee dedicate mașinilor de teren.

- Patru elefanți au murit sambata seara, dupa ce au fost loviți de un tren de pasageri in India. Accidentul a fost destul de violent, insa niciun pasager nu a fost ranit. Cel de-al cincilea elefant a fost ranit destul de grav. Conform estimarilor, in statul Assam traiesc aproape…

- The government will approve on Thursday, by Emergency Ordinance, a set of measures to maintain the net monthly income at least at the level of December 2017 for IT, R & D and innovation professionals, seasonal workers, severely disabled employees and part-time employees, said Premier Viorica…

- While giving up the state aid for employees in the IT field and other categories of employees after transferring contributions from employers to employees since January 1, the Romanian authorities are proposing an withholding mechanism instead, as compensation for such categories, as the Minister…

- Anti-corruption prosecutors on Thursday closed the cases they had against former ministers Dan Nica, Silvia Adraian Ticau and Alexandru Athanasiu, who were investigated for abuse of office in the Microsoft case file.According to a DNA release to Agerpres on Thursday, the case was closed because…

- Un tren la bordul caruia se aflau mai multi alesi republicani a lovit un camiuon de gunoi, in statul american Virginia. O persoana care se afla in vehicul a decedat, relateaza BBC News si AFP. Un tren inchiriat de mai multi congresmeni republicani a lovit in plin camionul de gunoi. Vehiculul a fost…

- Situatiile de criza aparute din senin sau certurile in toata regula pot gasi o rezolvare prin schimbarea unghiului clasic de abordare. Daca pana de curand am tot incercat sa rezolvam divergentele prin comunicarea cu ceilalti, cunoscutul psiholog Lenke Iuhos considera ca varianta optima este intai de…

- Fostul premier, Adrian Nastase, a criticat numirea Anei Birchall ca vicepremier in guvernul Dancila, subliniind ca formula de guvernare va da naștere la multe ambiguitați și suprapuneri intre competențele miniștrilor.

- Ministry of Foreign Affairs, through the Consular Department (DCons), and the Ministry of Interior, through the Department for Emergency Situations (DSU), on Friday concluded a collaboration protocol to help each other in managing special situations involving Romanian citizens traveling or who are…

- Minister of Health Florian Bodog on Friday announced, before the meeting of the National Executive Committee (CExN) of the PSD (Social Democratic Party), that he decided not to candidate for a new term in office. "I made this personal decision not to candidate for a new mandate as Health Minister.…

- Neagu Djuvara will remain for the Romanian diplomacy a symbol of the Romanian elite, a man of distinction who, by the delicacy of his spirit and respect for the authentic Romanian values will represent a model for the future generations, Ministry of Foreign Affairs (MAE) shows in a press release…

- Istoricul si politologul Petre Guran a scris pe Facebook ca "Dumnezeu l-a chemat acasa pe Neagu Djuvara, dupa 101 ani in slujba Romaniei". "S-a nascut cu tatal pe front, a fost el insusi pe front, a traversat Petrogradul revolutionar, si-a petrecut tineretea intre Paris si Baragan, si-a castigat…

- Zece turisti europeni care au mers in vacanta in Africa de Sud au gasit un copac vechi de 1000 de ani. Era, de fapt, un baobab vestit pe continentul negru.Arborele este situat in Sunland Farm, Limpopo, si atrage o gramada de curiosi.

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Un barbat dintr-un oras din Rusia a furat un tanc si a plecat la plimbare cu el pe strazile urbei. La un moment dat, a pierdut controlul masinariei de razboi, a lovit o masina parcata, apoi a intrat cu tot cu tanc într-un supermarket, scrie themoscowtimes.com.

- Acer a impins foarte mult gama sa de laptop-uri de gaming Predator in ultimii cativa ani, insa compania taiwaneza considera ca are un cuvant de spus si pe piata de computere pentru gaming in format desktop. Noul Orion 9000 se lauda cu specificatii tehnice de top, cu cel mai puternic hardware disponibil…

- The Royal Family will attend on Saturday, January 13 2018, the 40-day memorial service since the passing of King Mihai I of Romania, the romaniaregala.ro website informs. The service will be officiated by Archbishop Calinic of Arges and Muscel and it will be held at the Old Archbishopric…

- Cea mai iubita regina a fost si cea mai curajoasa. Nu a cunoscut frica de gloanțe, de bombe si nici macar de epidemii. Regina Maria a mers pe front, umar la umar cu soldatii romani, in Primul Razboi Mondial.

- Interior Minister Carmen Dan stated on Saturday that the Interior Ministry (MAI) will have 6,000 new employees this year, adding she wishes that the deficit of 23,000 people be covered in four years at most."In 2018 we will have approximately 6,000 new employees in the big family of the ministry.…

- In 1909, Winston Churchill, membru al parlamentului britanic, soseste in Bristol alaturi de sotia sa, Clementine, pentru a intampina membrii de partid locali. Era momentul in care o sufrageta l-a atacat pe Churchill pentru discursul sau impotriva...

- Oana Zavoranu și partenerul ei de viața, Alex Ashraf, iși arata vila in care locuiesc in cadrul unei emisiuni de televiziune. Duminica aceasta, Oana Turcu si Cristian Brancu petrec ultima zi din acest an acasa la Oana Zavoranu si sotul acesteia, Alex, intr-o editie de colectie a emisiunii “Refresh by…

- Fata si tatal ei au fost scosi constienti din locuinta in flacari, de vecini. Femeia, de asemenea constienta, a fost scoasa de pompierii militari sositi la fata locului. Tatal si fata au fost transportati la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Mama a primit ajutor la fata locului…

- Posta Romana a inceput distribuirea noilor uniforme pentru angajatii companiei din front office. Acestea vor intra in posesia salariatilor pana la sfarsitul saptamanii. In perioada de Craciun, Posta Romana a achizitionat peste 4.500 de articole vestimentare pentru angajatii din front office. Valoarea…

- Mirel Radoi a dezvaluit care au fost motivele pentru care Cosmin Olaroiu a decis la inceputul lunii decembrie s-o paraseasca pe Al Ahli Shabab, deși in cei 4 ani și jumatate petrecuți acolo caștigase 7 trofee. "Oli a plecat el de la club, n-a fost demis. Nu cred ca se punea problema financiara la el.…