Stiri pe aceeasi tema

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Ildefonso Guajardo, ministrul de Economie al Mexicului, a declarat, vineri, ca tara sa nu va plati niciodata pentru zidul pe care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa-l construiasca la granita dintre Mexic si SUA, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.”Dupa…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital. Potrivit lui, vanzarile de terminale iPhone ar putea fi cu 16 milioane de unitati mai mici in 2018…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de

- Tanarul a spus ca telefonul lui abia mai mergea asa ca a incercat si telefonul fratelui sau, acelasi model, dar achizitionat mai recent, si a observat ca al lui a mers mai bine. A mai intrebat si i s-a sugerat sa schimbe bateria telefonului. A facut intocmai si performanta telefonului s-a…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . “Stim ca unii dintre voi considerati ca Apple v-a dezamagit. Ne…

- Grupul informatic american Apple si-a cerut joi scuze fata de utilizatorii de telefoane iPhone, dupa ce anterior a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele modelelor mai vechi, informeaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters. "Ei…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Grupul elvetian de reasigurari Swiss Re a estimat miercuri ca in 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurari de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica la...

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Grupul Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator mondial de medicamente generice si totodata cea mai mare companie din Israel, a anuntat joi ca intentioneaza sa elimine 14.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica aproximativ un sfert din efectivele sale, in urmatorii doi ani,…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam...

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Exporturile moldovenesti au crescut cu peste 17 la suta fata de acum un an. Potrivit datelor Biroului National de Statistica, in strainatate au fost livrate marfuri in valoare de aproximativ doua miliarde de dolari.

- Riscul noilor sancțiuni SUA ii obliga pe reprezentanții elitei rusești de afaceri sa repatrieze bani din strainatate, inventand modalitați neobișnuite de a face din acest lucru o noua afacere, transmite Reuters, citand sursele sale. Dupa cum a aflat agenția, un numar de oameni de afaceri care au conturi…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, a incheiat un acord cu procurorul special Robert Mueller pentru a fi eliberat pe o cautiune fabuloasa de 11,65 milioane de dolari. Informatia o da avocatul Downing , citat de Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat joi sa alimenteze zvonurile in sensul ca se pregateste sa-l demita pe seful diplomatiei, Rex Tillerson, relateaza dpa."E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziaristilor care l-au intrebat despre soarta secretarului de stat, in timpul unei intalniri…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Consiliul de Administratie al producatorului american de chipuri pentru dispozitive mobile Qualcomm Inc a respins luni o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde de dolari venita de la rivalul Broadcom Lt, apreciind ca aceasta oferta \\\'subevalueaza in mod dramatic\\\' Qualcomm, transmite Reuters.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in creștere cu 42,6% fața de nivelul din 2016,…

- Chinezii au și ei parte de Black Friday , doar ca in aceasta țara se numește „Singles Day”. Ziua a debutat spectaculos, dupa cum a anunțat gigantul Alibaba, cunoscut drept Amazon-ul Chinei. In doar primele trei minute, s-au inregistrat vanzari de … 1,51 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Alibaba,…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de peste zece miliarde de yuani (1,51 miliarde de dolari), in primele trei minute ale Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, transmit Bloomberg si Reuters.

- Boeing a semnat, joi, un acord prin care vinde 300 de avioane companiei China Aviation Supplies Holding, in valoare de 37 de miliarde de dolari. Definitivarea tranzacției s-a realizat in timpul vizitei președintelui Donald Trump la Beijing, scrie Reuters. Boeing și rivalul european Airbus se lupta pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Aproape 20 de acorduri comerciale, in valoare totala de 9 miliarde de dolari, au fost semnate miercuri la Beijing intre companii chineze și americane, in prima zi a vizitei in China a președintelui american Donald Trump, transmit AFP și DPA. Cele 19 acorduri, semnate in prezența vicepremierului chinez…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achiziție realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters. Broadcom ofera 70 de dolari pentru fiecare…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters.

- ​Doi mari producatori de procesoare ar putea realiza cea mai mare tranzactie din istoria tehhnologiei. Broadcom a facut oferta de 70 dolari/actiune pentru a cumpara Qualcomm, ceea ce inseamna 103 miliarde de dolari, scrie Reuters. S-ar forma un conglomerat de 200 miliarde dolari care ar pune mari probleme…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Publicatii precum Bloomberg, Reuters si Financial Times scriu ca se pregateste o oferta record in lumea producatorilor de procesoare, fiindca Broadcom va face o oferta nesolicitata pentru a prelua Qualcomm. S-ar forma un gigant de 200 miliarde dolari, insa pana acolo mai sunt multe obstacole, ambele…

- Acum capitalizarea este de 890 miliarde dolari, dar pretul actiunilor va creste datorita iPhone X si datorita faptului ca ultimul trimestru din an este, de departe, cel mai bun pentru Apple. Trimestrul trecut Apple a vandut peste 46 milioane de iPhone-uri in valoare de peste 28 miliarde dolari. Acum,…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, avea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizițiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei,…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…