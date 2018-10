Apple va lansa marți o nouă versiune pentru tableta iPad Pro și un nou Mac Mini Apple va lansa marți versiuni noi pentru tableta iPad Pro, un model imbunbatațit pentru iPad Mini, dar și un nou computer Mac Mini și procesoare mai bune pentru laptopul MacBook și linia de calculatoare desktop iMac. iPad Pro sau iPad X? Noul iPad Pro va veni cel mai probabil fara butonul fizic pentru Home, Apple urmand sa implementeze Face ID, programul sau de reunoaștere faciala. Acest lucru va permite ca iPad Pro sa aiba un ecran pe aproape intreaga suprafața frontala a tabletei, in vreme ce sistemul de operare iOS va putea fi manevrat prin intermediul gesturilor, intocmai ca la iPhone X sau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

