Apple va dezvalui noul iPhone in data de 10 septembrie Grupul american Apple a invitat mass-media la un eveniment organizat pe data de 10 septembrie, la care cel mai probabil va fi dezvaluita o noua versiune a telefonului iPhone, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Urmand o traditie care dateaza de la lansarea primului iPhone, Apple nu a oferit informatii, precizand doar ca este vorba de un “eveniment special”, care va avea loc la sediul sau de la Cupertino (California) in data de 10 septembrie, la ora locala 10:00 (17:00 GMT). In mod traditional, compania condusa de Tim Cook prezinta in fiecare an la mijlocul lunii septembrie un nou model de iPhone.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

