Apple va cumpara cu un miliard de dolari divizia de modemuri 5G Intel Grupul Apple a realizat progrese majore in realizarea obiectivului sau privind furnizarea propriilor cipuri pentru smartphone-urile sale, achizitionand divizia de modemuri a Intel, intr-o tranzactie evaluata la un miliard de dolari, au anuntat joi cele doua companii, transmit Xinhua si Reuters.



Conform acordului, aproximativ 2.200 de angajati Intel se vor alatura Apple, alaturi de echipamente si drepturile de proprietate intelectuala.



Combinat cu portofoliul existent, Apple va avea 17.000 patente in domeniul tehnologiei wireless, devenind astfel un jucator de top in domeniul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

