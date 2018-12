Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a devenit pentru scurt timp cea mai valoroasa companie de pe Wall Street in cursul sedintei bursiere de luni, la cateva zile dupa ce Microsoft a detronat liderul Apple, transmite Reuters preluata de Agerpres. La Bursa de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 4,7% astfel incat capitalizarea…

- Gigantul american IBM Corp a acceptat duminica sa achizitioneze compania de software Red Hat Inc din SUA cu suma de 34 de miliarde de dolari, inclusiv datorii, in dorinta de a-si diversifica tehnologia si furnizarea de echipamente si servicii IT, transmite Reuters. Este cea mai mare achizitie de…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Amazon.com a ajuns marti o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari, devenind a doua companie care a atins acest prag, dupa Apple, dupa ce pretul actiunilor sale s-a dublat in ultimele 15 luni, transmite Reuters, preluata de News.ro. Dacă ritmul de creştere a acţiunilor Amazon se va…