Apple Pay s-a lansat si in Romania. Iata care sunt optiunile utilizatorilor

- Serviciul de de plata Apple Pay se extinde în 16 tari europene, printre care si România. Posesorii de carduri vor putea face plati online, în magazine, restaurante si nu numai. Serviciul este disponibil prin iPhone, Apple Watch, iPad și Mac pentru clientii mai multor banci din România,…

- Visa anunța astazi ca deținatorii de carduri din Romania vor putea folosi de acum Apple Pay, ca urmare a extinderii serviciului in 16 țari europene. Experiența de plata a consumatorilor prin Apple Pay este ușoara, sigura și confidențiala. Lansat in premiera cu Banca Transilvania, ING Bank, Orange Money,…

- Clientii UniCredit Romania, ING Bank Romania, Banca Transilvania, Orange, Mastercard sau Flexibus pot efectua plati contactless prin intermediului sistemului Apple Pay, au anuntat ompaniile. Potrivit UniCredit, Apple Pay poate fi utilizat de către toţi deţinătorii de carduri, la…

- Folosind iPhone-ul sau Apple Watch-ul, clientii pot plati cu Apple Pay in magazine, restaurante, taxi, automate si in alte locuri. De asemenea, clientii pot face cumparaturi in aplicatii sau pe site-uri web in Safari prin intermediul Apple Pay, fara a mai fi necesar sa completeze formulare de inregistrare…

- Clientii ING se pot bucura de astazi de sistemul de plati Apple Pay, configurand portofelul digital pe iPhone (modelele compatibile, de la iPhone 6), Apple Watch, iPad si Mac. Apple Pay s-a numarat printre cele mai asteptate si comentate servicii de catre clientii ING in cursul anului trecut,…

- Utilizatorii Sodexo vor avea acces la serviciul inovator Apple Pay pentru toate plațile facute folosind tichetele de masa digitale, de vacanța și chiar și pentru noile produse, tichetele cadou și culturale. Aceștia vor putea plati utilizand direct telefonul sau smartwatch-ul Apple, fara a mai scoate…

