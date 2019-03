Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Mondiala a Apei este marcata pe 22 martie. Daca in Romania apa plata este mai scumpa de aproape 300 de ori decat apa de la robinet, sunt țari sarace in care situația este exact invers.

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat, vineri, ca Romania a cumparat cel de-al treilea sistem de rachete Patriot, iar plata, de 85 de milioane de dolari, a fost facuta catre americani in urma cu doua zile, pe data de 13 martie, scrie Mediafax.Citește și: IPJ Timiș CONFIRMA…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, il ataca pe președintele Iohannis pentru ca a blocat bugetul pe 2019 și spune ca, din aceasta cauza, vor fi intarzieri la plata pe șantiere. Cuc a facut declarația pe șantierul șoselei de centura a Sucevei, proiect inceput in urma cu 12 ani, in contextul in care…

- Un start-up din Cluj lanseaza Notificarea.ro Societatea Pentru Tipar Notificarea.ro, un start-up pornit din județul Cluj, lanseaza Notificarea.ro, un serviciu inovator care simplifica semnificativ pentru companii procedura de notificare a debitorilor in scopul recuperarii de creanțe. Dezvoltat de o…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2019, sub sloganul: “APIA SUSȚINE VALORILE COMUNE EUROPENE ȘI FERMIERII ROMANI. DEPUNE CEREREA UNICA DE PLATA IN PERIOADA 1 MARTIE…

- Noul proces verbal cu caracter de titlu executoriu, in urma caruia amenzile de circulație pot fi achitate la jumatate in termen de 48 de ore pana la 15 zile lucratoare, intra in vigoare de astazi, conform profit.ro.Sistemul a fost aplicat pana acum doar ca proiect pilot și doar in cazul amenzilor…

- Ministrul Muncii a cerut Postei sa prelungeasca programul de lucru inclusiv sambata, astfel incat banii de pensie sa ajunga in toata tara. Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont…

- Direcța Generala de Pașapoarte anunța printr-un comunicat ca invepande de anul viitor vor fi puse la dispoziția cetațenilor automate de plata in centrele comerciale in care se afla sediile Serviciilor de Pasapoarte Bucuresti și Ilfov, precum și inchiderea punctelor de lucru ale Trezoreriei din PLAZA…