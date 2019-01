Stiri pe aceeasi tema

- Dupa liderul Amazon, podiumul este completat de Apple (locul 2, cu 153,6 miliarde dolari) si Google (locul 3, cu 142,8 miliarde dolari). Cu toata forta sa de brand, Apple incetineste in pietele emergente si nu da semne de diversificare, ceea ce ar putea permite Google sa reclame locul 2 in 2020.…

- Ferrari accelereaza și devine cel mai puternic brand global, cu un scor de 94.8 din 100, corespunzator unui rating AAA+ Trei dintre brandurile Big Four din consultanța, Deloitte, PwC și EY, au, de asemenea, o forța a brandului de AAA+ Amazon ramane cel mai valoros brand al lumii, cu 187,9 mld US$ (in…

- Operatorul bursier pan-european Euronext a lansat luni oficial o oferta de 729 de milioane de dolari in numerar pentru preluarea Bursei norvegiene, la cateva ore dupa ce Consiliul de Administratie al Oslo Bors anuntase ca a gasit oferte alternative, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Banci, asiguratori și companii financiare intenționeaza sa transfere active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari din Marea Britanie catre restul Europei, pe masura ce incertitudinile legate de Brexit capata amploare, arata un studiu realizat de EY, citat de Bloomberg.Firma de consultanța…

- 2018 a fost un an fast pentru gigantul american, desenele animate, super-eroii Marvel si filme Star Wars i-au adus pentru al doilea an consecutiv, venituri de sapte miliarde de dolari din cinematografe din intreaga lume. “Este doar a doua oara in istorie cand un studio de cinema depaseste pragul de…

- Google risca o amenda in Rusia pentru refuzul de a cenzura cautarile pe teritoriul tarii. Compania a fost chemata in instanta de catre Roskomnadzor, institutia responsabila cu regularizarea transmisiilor mass-media pe teritoriul tarii, echivalentul CNA-ului din Romania. Aceasta nu este prima amenda…

- Lantul de fast-food Burger King din Marea Britanie l-a ironizat pe rapperul american Kanye West si preferinta acestuia declarata pentru principalul sau concurent, McDonald's, intr-o postare pe reteaua de socializare Twitter, relateaza EFE. Controversatul rapper si sot al lui Kim Kardashian a marturisit…

- Cei 40.000 de angajati britanici ai companiei Jaguar Land Rover îsi simt iar locul de munca amenintat în contextul în care cel mai mare producator auto din Marea Britanie a lansat un plan de reducere a costurilor cu pâna la 3,3 miliarde de dolari, potrivit The Guardian.…