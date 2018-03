Apple le pregateste fanilor o surpriza pentru 2020 Apple lucreaza la un iPhone foarte diferit de cele de pana acum, care ar urma sa fie gata in 2020, potrivit unui important investitor de pe Wall Street.



Compania din Cupertino ar lucra cu partenerii sai din Asia la un iPhone pliabil, care ar urma sa ajunga pe piata in urmatorii doi ani, spun analistii de la Bank of America Merrill Lynch. Apple se alatura astfel unor producatori ca Samsung si Microsoft, care au facut deja primii pasi in dezvoltarea acestei tehnologii.



"Cercetarile noastre sugereaza ca Apple lucreaza cu furnizorii sai la un telefon pliabil, care poate functiona… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

