Grupul informatic american Apple va concura in curand cu Disney, Netflix si Amazon pe piata de streaming video prin lansarea, in luna noiembrie a acestui an, a serviciului denumit Apple TV+, parte a strategiei sale de a genera 50 de miliarde de dolari din servicii in anul 2020, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.

Potrivit surselor in prima faza, Apple TV+ va oferi o selectie limitata de programe care va fi extinsa progresiv in urmatoarele luni. Producatorul telefoanelor iPhone nu a anuntat inca un pret pentru Apple TV+, dar se gandeste la un pret de 9,99…