- Apple dezvolta si testeaza tehnoloigia pentru a produce singura in premiera ecranele viitoarelor dispozitive, scrie Bloomberg care spune ca mai intai aceste ecrane ar ajunge pe ceasuri si, cel devreme in 3-5 ani pe iPhone. Tehnologia MicroLED are multe avantaje, insa nu a ajuns inca la maturitate si…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- 25 februarie 2018 este o data pe care toți consumatorii o vor ține minte, este data în care în cadrul târgului de tehnologie ce a avut loc în Barcelona, Mobile World Congress, a avut loc lansarea oficiala a primului chipset comercial oferit de Huawei, Balong 5G01, procesor…

- Investitorii de la Allianz Global consider ca este doar o problema de timp pentru ca bula Bitcoin sa explodeze, potrivit Bloomberg. Criptomoneda nu are nicio valoare, chiar daca tehnologia blockchain ar putea aduce beneficii semnificative pentru investitori, a transmis bratul de investitii…

- Volkswagen va investi 20 de miliarde de euro in baterii electrice in incercarea de a deveni unul din viitori lideri ai pietei de automobile electrice, in urmatorii ani, miscare ce genereaza o presiune enorma pentru compania Tesla, potrivit Bloomberg. Cel mai mare producator auto va echipa…

- Desi in mod cert, nu toti utilizatorii si-ar fi dorit acest lucru, majoritatea producatorilor de telefoane inteligente s-au aliniat noului trend dictat de Apple, preluand designul cu ecran decupat la partea de sus pentru mai toate dispozitivele pregatite de lansare in cursul acestui an. Avand in vedere…

- Apple ne-a obisnuit de-a lungul timpului cu lansari previzibile, continuand an de an cu noi variante ale produselor pe care le vinde deja. De cativa ani insa, compania pare sa se concentreze mai mult pe accesorii, lansand un stylus pentru iPad, o pereche de casti wireless si mai nou o boxa pentru acasa.…

- Apple dezvolta caști pentru anularea zgomotului, ce vor concura cu produsele propriei filiale Beats, a anunța Bloomberg. Caștile ar trebui lansate pana la sfarșitul acestui an, deși provocarile privind dezvoltarea ar putea intarzia lansarea.

- Mobile World Congress s-a terminat, iar in urma marelui targ de tehnologie european am ramas cu un gust amar. Producatorii de smartphone-uri nu mai au idei, iar aproape toata lumea copiaza cei doi lideri ai pietei, Apple si Samsung, ocupati...

- Samsung a lansat de putin timp Galaxy S9, un telefon care il are ca rival direct pe iPhone X de la Apple. Smartphone-ul reprezinta o miza mare pentru compania sud-coreeana, care trebuie sa demonstreze ca are in continuare hardware-ul si software-ul necesar pentru a ramane lider in piata dispozitivelor…

- Apple se pregateste sa lanseze in acest an trei smartphone-uri noi, si anume cel mai mare iPhone din istorie, un telefon modernizat de aceeasi dimensiune ca actualul iPhone X si un model mai ieftin care va avea unele functii importante ale iPhone X. Cu aceasta noua gama, Apple vrea sa atraga…

- Apple se pregateste sa lanseze in acest an trei smartphone-uri noi, si anume cel mai mare iPhone din istorie, un telefon modernizat de aceeasi dimensiune ca actualul iPhone X si un model mai ieftin care va avea unele functii importante ale iPhone X, relateaza Bloomberg.

- Apple poarta, pentru prima data, discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient-cheie pentru productia de baterii, au declarat surse apropiate discuțiilor, citate de Bloomberg. În ultimul timp…

- Grupul informatic american poarta aceste negocieri pentru a se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule electrice ar putea provoca lipsuri in aprovizionarea cu cobalt, informeaza Bloomberg,…

- eMAG IT Mobile Days se apropie cu pasi foarte repezi de sfarsit. A fost o saptamana intreaga de reduceri mari pentru diferite produse cum ar fi telefoanele mobile, tabletele sau laptopurile, cele care ne ofera tehnologie si conectivitate, dar ne pastreaza si mobilitatea.

- Dupa mai mult de o luna de speculatii, compania de transfer de bani Western Union a anuntat ca evalueaza tehnologia blockchain si ca testeaza tranzactii prin tehnologia companiei Ripple, start-up-ul din spatele criptomonedei cu acelasi nume, potrivit Bloomberg. „Ne uitam in special la modalitatea…

- Essential Phone a primit destul de multa atentie in jurul lansarii si chiar si in perioada de dupa, fiind primul produs al noii companii condusa de Andy Rubin, „parintele” sistemului de operare Android. In ciuda numelui cu greutate in industrie, unui pret atractiv si a unui design foarte interesant,…

- Cercetatorii au indepartat din tesutul ovarian ovocite aflate in cea mai timpurie faza a dezvoltarii lor si le-au ''cultivat'' pana la punctul in care au devenit pregatite pentru fertilizare, potrivit studiului publicat in Molecular Human Reproduction. Femeile supuse unor tratamente care pot avea efecte…

- Pregatirile facute de Qualcomm pentru trecerea la standardul de comunicatii 5G au intrat in linie dreapta, seria de modem-uri Snapdragon X50 urmand sa fie preluata de nu mai putin de 18 producatori OEM. Printre acestia se regasesc nume grele ca Asus, Fujitsu, HMD Global, HTC, LG, Oppo, Sharp, Sony,…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Economistii au fost nedumeriti in ultimii ani de un asa-numit ”paradox al productivitatii”, si anume faptul ca revolutia digitala din ultimele patru decenii nu a avut ca rezultat o crestere puternica a productivitatii muncii, asa cum s-a intamplat la inceputul dezvoltarii tehnologice, iar un sondaj…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Presedintele american Donald Trump este unul dintre cele mai controversate personaje ale acestor ani, mai ales din cauza declaratiilor facute si a masurilor indreptate impotriva unora dintre imigranti. Sub conducerea sa, insa, economia americana este in plina expansiune. Discursul lui Trump…

- Apple si-a linistit investitorii cu ultimele rezultate transmise care arata o cerere in crestere pentru modelul iPhone X, si le promite acestora sa-si directioneze cash-ul catre dividende si achizitii. Actiunile companiei au crescut cu 3% dupa acest anunt, potrivit Bloomberg. Pretul mediu…

- Samsung a depașit Intel și a ajuns cel mai mare producator de semiconductori din lume in 2017, potrivit Bloomberg . Gigantul coreean a obținut anul trecut venituri totale de 69 de miliarde de dolari, in principal din vanzarea de memorii, fața de cele 63 de miliarde de dolari ale Intel. Samsung este…

- Rata criminalitații a scazut cu 66% în ultimii 25 de ani, în marile orașe, iar furturile sau spargerile de locuințe au scazut cu 43%, pe fondul îmbunatațirii sistemelor de supraveghere, care au dus la descurajarea infracțiunilor, dar și a creșterii numarului de cazuri rezolvate…

- Vrei cel mai bun telefon? Astazi ai cele mai bune reduceri de la eMAG la ofertele Batalia Brandurilor. Cele mai bune telefoane la super reduceri pentru tine. Profita acum de oferta si nu ezita sa cumperi cel mai potrivit produs pentru nevoile tale.

- Chiar daca Apple da asigurari ca patch-urile de securitate create pentru a bloca efectele vulnerabilitatilor Meltdown si Spectre au doar un impact minim asupra performantelor resimtite de utilizatori, masurile luate pana acum nu feresc compania de procese, solicitand plata unor despagubiri mai mult…

- Producatorii de clone de smartphone-uri nu stau niciodata degeaba. Uneori lanseaza o copie de telefon chiar inainte ca modelul respectiv sa fie anuntat. AnTuTu ne ofera cateva statistici interesante despre marcile mari si modelele de telefoane pe care producatorii de clone din China le-au vizat cel…

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Cu nume amintind de un celebru supercar hibrid si design vag inspirat de iPhone X, UHANS i8 incearca sa ofere o experienta de nivel premium, fara insa a depasi constrangerile unui buget limitat. Astfel, la un cost de aproximativ 140 dolari, ne alegem cu un display Full Screen acomodat intr-o carcasa…

- Grupul american General Motors vrea sa lanseze mașini fara volan și fara pedale, iar acestea ar putea sa apara pe șosele incepand cu 2019, scrie The Verge . Acestea vor fi autonome și complet electrice și vor fi produse in fabrica sa din Orion, Michigan. General Motors testeaza deja modele electrice…

- Sony a prezentat noua serie de televizoare 4K HDR OLED, incadrate la gama premium. Seria BRAVIA OLED A1 foloseste designul One Slate, imbinand calitatea imaginii oferita de ecranul cu tehnologie OLED si tehnologia Acoustic Surface, care permite redarea sunetului direct din ecran. Parte din gama BRAVIA…

- Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i arsuri angajatului.„In acelasi timp, magazinul a fost impanzit de fum, ceea ce a dus la evacuarea a 50 de clienti si angajati”, potrivit declaratilor…

- Allview, compania care a lansat primul smartphone sub brand romanesc, scoate pe piata a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, ce promite „o interfata noua si acces mai rapid la functiile telefonului mobil”, potrivit unui comunicat din partea companiei. AVI este primul asistent digital…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr-un magazin Apple situat in Zurich, potrivit Reuters. Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu-se si provocandu-i…

- Samsung a anunțat lansarea unui televizor cu diagonala de 396 de cm, adica aproape patru metri, denumit The Wall/Zidul, cu ocazia show-ului CES de la Las Vegas. Televizorul are un display micro-LED, o alternativa superioata la tehnologia OLED. Analiștii susțin ca producția acestuia va fi una…

- LG a prezentat televizorul care se ruleaza ca o foaie de hartie la ediția din acest an a Consumer Electronics Show (CES), care se desfașoara in Las Vegas. Produsul a fost prezentat de catre LG Display, unitatea care produce ecrane din cadrul grupului LG. Aceasta este diferita de catre divizia LG Electronics,…

- Dezvoltarea inteligenței artificiale a dominat știrile din tehnologie în 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara intervenție umana, la Rusia și China declarând cercetarile în domeniu o prioritate, pâna la Elon Musk și Mark Zuckerberg discutând pericolele și…

- Cercetatorii timișoreni ar putea descoperi noi terapii personalizate in cancer. Oncogen – Centrul de terapii genice și celulare in cancer deruleaza, incepand cu anul 2017, doua proiecte finanțate din fonduri europene, in valoare de patru milioane de euro, care vizeaza dezvoltarea de imunoterapii personalizate.…

- La CES 2018, Samsung va lansa CJ791, primul monitor curbat care dispune de tehnologia Thunderbolt 3 dezvoltata de Intel. Acesta este creat pentru divertisment si pentru utilizatorii profesionisti si dispune de o diagonala de 34 de inci cu o singura sursa de alimentare.

- Uitați de televizoarele 4K HDR: LG Display, divizia de ecrane a grupului coreean LG, a anunțat primul televizor OLED cu rezoluție 8K. Da, ați citit bine, este vorba de un televizor de 88 de inchi, cu rezoluție 7.680 x 4.320 pixeli, potrivit DigiTimes . Acesta are 33 de milioane de pixeli, de patru ori…

- Tim Cook, directorul general al gigantului Apple, a primit o crestere de 74% a bonusului anual pentru anul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul de iPhone a inregistrat venituri nete mai mari, dupa declinul companiei din 2016, potrivit Bloomberg. Astfel ca, bonusurile salariale…

- Procesoarele pe 64 de biti sunt disponibile pe smartphone-uri de cativa ani buni, insa acest lucru nu a adus de la sine si aplicatii realizate special pentru acest tip de hardware. Multi dezvoltatori au preferat sa ramana la aplicatii pe 32 de biti pentru a asigura compatibilitatea cu dispozitivele…