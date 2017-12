Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta am avut parte de o situatie fara precedent, una in care Apple a recunoscut oficial faptul ca incetineste in mod intentionat iPhone-urile mai vechi pentru a asigura durata de viata a bateriei. Acest lucru era deja banuit si chiar si demonstrat de mai multi utilizatori de iPhone.

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Anunț teribil pentru posesorii de iPhone-uri! Jurnaliștii de la The Verge au scris ca Apple reduce in mod intenționat capacitatea iPhone-urilor cu trecerea timpului. Iar cea mai afectata ar fi bateria, care iși pierde din autonomie.Prin natura lor, bateriile Li-Ion se degradeaza in timp. Acest…

- Compania Apple este acuzata cu dovezi concrete ca incetinește, in mod intenționat, funcționarea modelelor mai vechi de iPhone. O testare sintetica a performanței procesorului de pe modelele mai vechi de iPhone arata clar ca performanța acestora se degradeaza in timp și ca acest lucru este facut deliberat…

- Conducerea companiei Apple a recunoscut recent ca reduce, în mod intenționat, performanțele modelelor mai vechi de iPhone, prin intermediul software-ului.Aceasta practica a fost lansata in urma cu un an, iar explicatia este surprinzatoare, insa nu-i va linisti pe fani. Apple spune…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…

- Ceea ce toata lumea banuia de ceva vreme s-a dovedit a fi adevarat si confirmat de Apple. Compania americana a redus cu buna stiinta performanta telefoanelor mai vechi pentru a putea conserva mai bine durata de viata a bateriei.

- Asteptat la inceputul anului viitor, Galaxy S9 si varianta premium Galaxy S9+ vor fi motorizate de chipsetul Qualcomm Snapdragon 845, informatia fiind practic confirmata de datele aparute in arhiva cu rezultate Geekbench. Potrivit listei neoficiale cu specificatii, Galaxy S9+ pastreaza configuratia…

- La o prima vedere, s-ar parea ca iPhone-ul nu a fost gandit de Apple, in secolul XXI, ci de un pictor renumit, in urma cu aproape 200 de ani. Țarancuța care se plimba pe o carare din mijlocul campului, am putea spune, probabil ca nu știa ce ”bijuterie” ținea in mana, un iPhone X.

- Gigantul american Apple, care sta pe un munte de cash de peste 250 miliarde de dolari, se afla in discutii pentru achizitia companiei britanice Shazam Entertainment care a dezvoltat o aplicatie mobila de recunoastere a melodiilor pe baza inregistrarii cu telefonul mobil a unei sectiuni din cantec,…

- In timp ce Apple foloseste tehnologii avansate de recunoastere faciala, LG ar putea urma exemplul Samsung echipand varful de gama G7 cu functie de scanare a irisului suficient de precisa pentru folosire la autorizarea platilor electronice si protejarea datelor confidentiale. Descrisa intr-o aplicatie…

- Exemplul oferit in brevet arata o persoana care iși fotografiaza palma pentru a incerca sa iși recupereze parola pierduta. In loc ca parola sa apara pur și simplu pe ecran, telefonul ascunde literele in modelele distincte din palma. Caracterele incomplete ar trebui sa ofere utilizatorului…

- Apple cere in instanța interzicerea procesoarelor Qualcomm, care sunt prezente pe majoritatea smartphone-urilor Android, inclusiv de pe modele realizate de catre Samsung, LG Electronics, HTC sau Google. Gigantul american susține ca acestea ii incalca brevetele sale de invenție și a deschis un litigiu…

- Google ar putea da 2,7 miliarde de lire sterline, daca se admite o reclamație facuta de o noua companie de consum. Campania, numita „Google You Owe Us”, reprezinta 5.4 milioane de persoane din Anglia și Țara Galilor care susțin ca gigantul tehnic a strâns date de pe iPhone…

- Foxconn, compania responsabila cu asamblarea smartphone-urilor Apple, a folosit studenti in mod ilegal pentru a produce iPhone X, scrie digi24.ro.Mai multi studenti chinezi au acuzat Foxconn ca i-a fortat sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X.

- Producerea de telefoane iPhone, activitatea care in ultimii ani a dat de lucru pentru mai mult de 1 milion de angajati ai companiei chineze Foxconn, plus furnizori de pe lantul de aprovizionare, a suferit o cadere majora in ce priveste profitabilitatea, iar vinovatul nu poate fi decat unul singur. iPhone…

- Tehnologia Face ID este un pariu destul de important pentru Apple, bazand intreaga securitate a telefonului pe senzorii care detecteaza fata utilizatorului. Se pare insa ca ambitiile companiei sunt mult mai mari de atat, noi zvonuri despre generatiile urmatoare de iPhone sugerand ca in 2019 compania…

- Noul flagship al americanilor de la Apple, iPhone X, are o problema care ridica serioase semne de intrebare. Display-ul telefonului nu mai raspunde la comenzi atunci cand este folosit la temperaturi foarte scazute. Problema a fost semnalata de mai mulți utilizatori care locuiesc in regiuni unde temperaturile…

- Este aproape imposibil ca un dispozitiv nou sa nu se lanseze cu o serie de mici probleme care pot fi rezolvate fie cu returnarea si inlocuirea pe garantie, pentru probleme hardware, fie prin update-uri software.

- iOS 11 este cea de-a zecea varianta importanta a sistemului de operare pentru smartphone-uri si tablete de la Apple, care vine cu multe schimbari, atat vizuale, cat si de functionalitate. In ciuda acestui lucru, se pare ca nu la fel de multi utilizatori de iPhone si iPad au ales sa treaca la aceasta…

- iPhone X, un model de lux ce marcheaza a 10-a aniversare a smartphone-urilor create de Apple, va ajunge in magazine vineri și va incerca sa ii convinga inca o data pe cumparatori de capacitatea de inovare pe care o deține aceasta companie

- iPhone X vine la pachet cu o noua soluție de autentificare biometrica, in defavoarea clasicului Touch ID care se baza pe amprente. Face ID se pare insa ca nu este imbatabil. In cadrul conferinței de lansare pentru iPhone X, oficialii Apple au insistat foarte mult pe nivelul de siguranța pe care ți-l…

- Inca de la lansarea iPhone 8 si iPhone X era destul de clar ce isi vor dori clientii cu adevarat. Daca terminalele iPhone 8 si iPhone 8 Plus au fost ignorate, acesta nu este cazul si cu noul flagship al Apple, iPhone X.

- Un roman ar trebui sa economiseasca mai mult de doua salarii pentru a achizitiona modelul iPhone X, varianta de stocare de 64 GB, care costa, in precomanda 5.300 de lei si aproape trei salarii medii pentru varianta de 356 GB, care costa in jur de 6.100 de lei, potrivit calculelor MEDIAFAX. …

- Google are probleme cu noua generație a smartphone-urilor Pixel 2, utilizatorii plangandu-se pe OInternet de mai multe probleme cu ecranele. Gigantul a anunțat ca a deschis o investigație in acest sens, scrie Reuters, citeaza libertatea.

- Cu cateva zile inainte ca Apple sa demareze precomenzile pentru mult-așteptatul iPhone X, un studiu realizat de firma de brokeraj Bernstein arata o cerere substanțiala, nu excepționala, pentru noul dispozitiv, aproximativ o treime din respondenți intenționand sa cumpere telefonul, transmite Reuters.…

- Modelul va fi comercializat din 3 noiembrie, la un pret de 999 de dolari, fiind cel mai scump telefon mobil prezentat pana acum de Apple. Agitatia privind lansarea iPhone X pare sa fie mai ridicata decat intentia de cumparare, in conditiile in care 48% din respondenti au fost de acord ca sunt…

- iPhone 8 a avut doar 15 minute de glorie in prezentarea recenta a celor de la Apple, pana cand a fost dezvaluit iPhone X, iar acest detaliu se reflecta in vanzari. 2017 a fost primul an din istoria Apple in care au fost anunțate trei iPhone-uri de top, iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone […]

- Vizat de Apple cu un proces antitrust inca din anul 2017, Qualcomm riposteaza declansand propria actiune in tribunal, intentia fiind obtinerea unui ordin de interdictie pentru vanzarea si producerea telefoanelor iPhone in China, scrie go4it.ro.

- Cu fiecare lansare de iOS, un mit conform caruia Apple incetinește iPhone-urile mai vechi pentru a te forța sa faci upgrade face valuri in presa. Toți utilizatorii de iDevice-uri au o problema cu versiunile noi de iOS, mai ales cei care poseda un iPhone sau iPad mai vechi. Impresia generala este ca…

- Apreciate si detestate in acelasi timp pentru constructia masiva, telefoanele Nokia de la inceputul anilor 2000 au ramas in amintirea fanilor ca produse incredibil de durabile si aproape indestructibile, in comparatie cu un smartphone modern. Adapostit intr-o carcasa din aliaj de aluminiu cu rezistenta…

- Cu toate ca abia au ieșit pe piața, noile smartphone-uri ale companiei Apple se pare ca au deja probleme. Mai exact, doi utilizatori iPhone 8 Plus au facut reclamație dupa ce telefoanele lor au crapat în timp ce le încarcau.Un client din Taiwan si unul din Japonia s-au plans…

- Apple a lansat acum aproape trei saptamani noua gama de iPhone-uri. Daca nu ai trait sub o stanca, stii ca modelul iPhone X va fi cel mai scump telefon de pe piata, la un pret exorbitant. Insa ce are Samsung de castigat din asta?

- Apple a laudat noul sistem de autentificare biometric Face ID, care va debuta pe iPhone X, ca un sistem mult mai sigur decat cel bazat pe amprente. Cu toate acestea, Face ID vine cu o serie de limitari pe care nu le intalneam in trecut. Multi dintre utilizatori nu vor fi afectati de aceste limitari,…

- Lansarea noului model iPhone 8 a fost extrem de așteptata de utilizatori, mai ales ca vine cu o serie de îmbunatațiri. Nici nu a aparut bine pe piața ca deja au fost raportate primele probleme pe care le are iPhone 8. Mai exact, pe internet au aparut o serie de imagini și plângeri…

- iPhone 8 este poate primul smartphone care sa aiba cele 15 minute de glorie, apoi sa devina alegerea secundara pentru tot restul anului. Am presupus ca Apple va prezenta iPhone 8 pe 12 septembrie. Apoi, au aparut informatii despre iPhone X. Pana la urma, lucrurile au fost clarificate.…

- iPhone X, cel mai sofisticat, dar si cel mai scump smartphone lansat de Apple, va ajunge la primii clienti pe 3 noiembrie, insa multi il vor vedea mai tarziu, posibil chiar in februarie, din cauza intarzierilor cu unele componente. USA Today, Wall Street Journal dar si alte publicatii scriu ca probelemele…