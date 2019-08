Apple ar urma sa prezinte noile modele de iPhone pe 10 septembrie

Apple va prezenta probabil noi modele de iPhone-uri la un eveniment care va fi organizat pe 10 septembrie, la Steve Jobs Theater din campusul companiei din Cupertino, California.



In invitatia evenimentului lansata joi, Apple a inclus un logo al companiei in cinci culori, ceea ce sugereaza ca va lansa mai multe culori pentru modelele noi de iPhone-uri.



In ultima perioada, compania a fost in centrul problemelor provocate de tensiunile comerciale care ii afecteaza activitatile din China.



Apple va suporta taxele de 15% care vor fi impuse de administratia Trump pentru…