Apple ar putea lansa noi telefoane pe 10 septembrie Evenimentul este programat sa aiba loc pe 10 septembrie și va avea loc la Teatrul Steve Jobs, la sediul sau din Cupertino, California, scriu jurnaliștii de la CNN. Ca de obicei, invitația nu a oferit prea multe informații despre ceea ce Apple va discuta de fapt la eveniment. Pentru Apple, miza evenimentului sau iPhone este intotdeauna mare. Mai mult decat orice alt produs, iPhone a catapultat Apple pentru a deveni cea mai valoroasa companie din lume la un moment dat și ramane cea mai mare sursa de venit. Cu toate acestea, in ultimele trimestre, vanzarile de iPhone au suferit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

