Stiri pe aceeasi tema

- Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super Micro, care asambla serverele. Bloomberg, citand multiple surse, a spus ca infiltrarea a fost prima data descoperita in 2015 si confirmata de…

- Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super Micro, care asambla serverele. Bloomberg, citand multiple surse, a spus ca infiltrarea a fost prima data descoperita in 2015 si confirmata de anchetatori…

- Guvernul chinez a introdus microcipuri in servere folosite de Apple si Amazon pentru a spiona companiile americane, potrivit Bloomberg BusinessWeek.Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super…

- Serverele gestionate de Amazon Web Services (AWS) și Apple, construite in China, ar fi putut ajuta autoritațile chineze la spionaj, totul prin intermediul unui microcip introdus in timpul fabricarii acestora, arata o ancheta realizata de Bloomberg . Microcipurile, care au fost subiectul unei investigații…

- Vizualizare documente și fotografii din vacanța pe smartphone, tableta și pe PC? Atunci a sosit timpul sa cauți un serviciu Cloud potrivit. Deoarece cei care iși stocheaza datele in rețea, le poate accesa de oriunde și se le poate partaja oricand cu prietenii și familia. Dar care sunt serviciile bune?…

- Amazon ancheteaza posibilitatea ca angajatii sa ofere informatii confidentiale despre vanzari in schimbul unor sume de bani, in mod special in China, noteaza The Guardian. Angajatii ofera informatii...

- Președintele SUA, Donald Trump, a continuat și joi criticile la adresa giganților online, inclusiv Google, Facebook, Amazon, despre care spune ca cenzureaza conservatorii, afirmand ca aceste companii ar putea sa se afle in situația in care incalca legislația antitrust.Citește și: Procurorii…

- Potrivit unor rapoarte, un tanar in varsta de 16 ani din Australia a pledat vinovat de hacking in rețeaua Apple și de descarcarea unor fișiere interne. Conform declarațiilor companiei, niciun client nu a fost afectat, dar rapoartele arata ca au fost accesante conturi ale clienților.