Apple a prezentat un nou desktop Mac mini si un nou laptop MacBook Air

- Valoarea actiunilor Petrom a scazut cu peste 3%, joi, dupa ce OMV, principalul actionar al companiei, a anuntat ca isi amana decizia de a investi in exploatarea offshore a gazelor din Marea Neagra. Compania Petrom, singurul mare producator de petrol si gaze din Romania, a fost privatizata…

- Grupul german BMW a anuntat marti ca a decis sa recheme la service aproximativ 1,6 milioane de automobile diesel pentru a repara o posibila problema care ar putea declansa un incendiu la motor, extinzand o actiune care initial viza aproximativ 480.000 de vehicule din Europa si Asia, transmite Bloomberg.…

- Google a lansat doua modele noi de telefoane Pixel, o tableta si un speaker cu ecran, in speranta ca va reusi sa rivalizeze cu alti giganti IT in aceste domenii. Smartphone-urile Pixel 3 si Pixel 3 XL au primit imbunatatiri semnificative fata de versiunile anterioare: display-ul e aproape…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP. ''Indiferent de intreprinderea dumneavoastra, a investi in Regatul Unit dupa Brexit va va oferi cea…

- Roman Abramovic a scos la vanzare clubul britanic Chelsea Londra. Miliardarul rus solicita 3,3 miliarde de euro in schimbul formatiei pe care o detine din 2003, anunta Bloomberg. Potrivit sursei citate, Roman Abramovic a refuzat recent o oferta de 2,5 miliarde de euro.…

- In timp ce guvernele statelor occidentale fac o prioritate din combaterea propagandei rusesti, Executivul de la Bucuresti sponsorizeaza din bani publici site-uri ce raspandesc dezinformarile Kremlinului. Grupul tinta: romanii din diaspora. Anul trecut, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni…

- Gigantul american Apple tocmai a lansat trei noi telefoane inteligente - iPhone XS, iPhone XS Max si iPhone XR -, toate fara butonul Home, pentru mult spatiu pentru ecran. Dintre acestea, iPhone XS Max, care are un ecran de 6,5 inchi (16,5 cm), este cel mai scump smartphone lansat vreodata…

- Directorul diviziei de dispozitive mobile de la Samsung, DJ Koh, a confirmat marti pentru CNBC ca grupul sud-coreean va dezvalui in lunile urmatoare un smartphone pliabil. DJ Koh a spus ca a venit timpul ca Samsung sa ofere un dispozitiv pliabil dupa ce studiile de piata efectuate au evidentiat…