Apple a platit in Franta impozite restante in valoare de 500 de milioane de euro Grupul american Apple a confirmat marti, pentru AFP, ca a ajuns la un acord cu administratia fiscala franceza in urma caruia va plati retroactiv o suma nedeclarata reprezentand impozite restante.



Potrivit unor informatii publicate anterior pe site-ul L'Express, conform unui acord confidential semnat la finele lunii decembrie de Apple si palatul Bercy, grupul american va varsa fiscului francez suma de aproape 500 milioane de euro reprezentand impozite restante. Suma a fost confirmata pentru AFP de o sursa din apropierea acestui acord.



"Administratia fiscala franceza a incheiat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

