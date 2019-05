Gigantul tehnologic Apple nu a abandonat piata dispozitivelor media portabile, in pofida succesului smartphone-urilor, si a lansat marti un nou model iPod - cu un procesor mai puternic si o capacitate de stocare marita - primul dupa o pauza de patru ani, relateaza AFP si DPA. Modelul iPod touch actualizat este dotat cu procesorul A10 Fusion de la Apple, oferind o viteza grafica de trei ori mai mare, a indicat compania. Procesorul A10, utilizat la modelul iPhone 7, este mai putin potent in comparatie cu cele din cele mai recente modele iPhone. Noul model iPod dispune de acelasi afisaj ca in cazul…