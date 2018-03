Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi, un producator cunoscut de smartphone-uri, intra pe piata laptopurilor de gaming. Compania a lansat modelul Mi Gaming. Acesta are, in China, un pret de doua ori mai mic decat al unui model Alienware cu caracteristici tehnice similare.

- Apple a prezentat la Chicago noile sale inovatii in domeniul educatiei. Alaturi de noi aplicatii si tehnologii pe care profesorii le pot folosi in salile de clase, compania a prezentat si un hardware nou, menit sa imbunatateasca experienta de predare a dascalilor cat si sa incurajeze asmilarea informatiilor…

- Serviciul de harți Google Maps are acum versiune in limba romana, dupa ce gigantul internetului a extins utilizarea acestuia cu inca 39 de limbi, potrivit The Verge . Pe langa romana, se mai gasesc și slovaca, sarba, daneza, turca, vietnameza, filipineza, ebraica sau swahili. In total, populațiile care…

- Dupa succesul lui iPhone 10 si al gamei Galaxy S9, a venit randul chinezilor de la Huawei. Acestia au lansat, la Paris, noua generatie de telefoane inteligente din gama P 20.Huawei promite ca noile aparate vor face fotografii de cea mai inalta calitate.

- Apple a lansat un nou model de iPad, care devine, automat, si cel mai ieftin din oferta companiei americane. Noua tableta, care se numeste, simplu, iPad, are un ecran de 9,7 inch retina display, care foloseste designul traditional al tabletelor Apple, cu sistem de securizare Touch ID integrat in butonul…

- Cel mai recent smartphone al lui Huawei poate face fotografii in condiții aproape de intuneric fara a folosi blițul sau un trepied, anunța BBC. P20 Pro are expuneri de pana la șase secunde pentru a obține suficienta lumina. Apoi utilizeaza inteligența artificiala pentru a furniza imagini…

- Lansat recent, Xperia XZ2 este noul smartphone varf de gama al Sony. Pe acest model compania a rezolvat mai multe dintre problemele sale vechi si a introdus un mult asteptat nou design. Am scris, dupa ce am interactionat pentru prima data cu acest model , ca a fost „atractie la prima vedere”. Ramanea…

- Piata criptomonedelor este plina de surprize. Se pare ca Roberto Escobar, fratele biologic al celebrului traficant de droguri Pablo Escobar, a lansat o moneda virtuala, denumita Diet Bitcoin (DDX). Noua moneda promite sa devina o alternativa mai rapida la bitcoin, scrie Gandul . Compania de investitii…

- Compania IBM a fost unul dintre pionierii industriei calculatoarelor in anii ’70, insa a intrat de mai multa vreme intr-un con de umbra, fiind lasata in spate de ceilalti producatori mari din SUA, precum Apple sau Microsoft. Insa compania fondata in New York a reusit ceva destul de interesant.

- Eminem si Kehlani au lansat recent o versiune extinsa a piesei realizate in colaborare, "Nowhere Fast". Varianta originala aparuse pe ultimul album al lui Em, "Revival", iar noua versiune este una cu mesaj axat pe problema armelor din SUA.

- Smartphone-urile Apple au reusit sa castige notorietate in ultimii ani atunci cand vine vorba despre securitatea datelor, compania refuzand sa deblocheze telefoane confiscate de FBI. Se pare ca sistemul de securitate din iOS este in mare parte impenetrabil prin metode traditionale, in special pe dispozitive…

- Lansat mai devreme decat modelul de anul trecut si prezentat cu mult entuziasm de oficialii companiei, Samsung Galaxy S9 ar putea sa nu fie chiar la nivelul asteptarilor, daca ne luam dupa numarul de precomenzi obtinute pana acum. In ciuda optimismului emanat de oficialii Samsung, Galaxy S9 si versiunea…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Google s-a gandit, in sfarsit, si la proprietarii de telefoane mobile care nu costa de la 2 mii de lei in sus. Compania americana lanseaza un nou sistem de operare, cu strictul esential, pe baza caruia vor functiona chiar si cele mai lente si mai ieftine smartfone-uri.

- Shining Resonance: Refrain este o versiune imbunatațita pentru JRPG-ul original lansat pe PlayStation 3 și va sosi in Europa și Statele Unite in aceasta vara pe PlayStation 4 și Switch a anunțat Sega. Shining Resonance a fost lansat in 2014, iar Refrain va aduce partea vizuala la zi, atat…

- La o saptamana de la lansarea single-ului “Buna de iubit”, Feli revine astazi cu varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Selecției Naționale Eurovision. “Buna de iubit” (Royalty) se va auzi pe scena Salii Polivalente, duminica, 25 februarie, și va putea fi votata pentru a reprezenta…

- Swype, una dintre cele mai populare tastaturi virtuale pentru sistemul de operare Android (si in anii mai recenti iOS), va fi abandonata de catre Nuance, compania care a dezvoltat-o. Aceasta nu va disparea de pe Google Play Store sau AppStore, insa nu va mai primi actualizari si nici nu va mai fi modificata…

- Metallica a lansat o noua colectie de haine si incaltaminte impreuna cu compania Vans, aceasta fiind cea de-a treia colaborare dintre trupa de rock americana si celebrul brand sport, informeaza nme.com, potrivit Mediafax.ro.

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- Sefii a sase servicii de informatii din SUA, printre care NSA si CIA, au spus ca cetatenii nu ar trebui sa foloseasca smartphone-uri Huawei. Compania chineza a fost recent la un pas sa incheie parteneriate cu doi mari operatori telecom din America, Verizon si AT&T, dar eforturile i-au fost zadarnicite…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- “All the stars”, piesa creata de Kendrick Lamar in colaborare cu SZA se bucura de un videoclip care i-a adus deja peste 11 milioane de vizualizari dar nu e creat dupa cele mai originale idei. Lansat acum o saptamana, se pare ca videoclipul este contruit din imagini furate de la Lina Iris Viktor, o artista...…

- Snapchat a refacut aplicația printr-o serie de modificari și știm ca fanii aplicației nu sunt prea incantați de asta. Compania declara insa ca a fost un pas necesar pentru a atrage noi utilizatori și a-i face pe cei vechi sa se intoarca. Soluția adoptata de companie a fost un meniu mult mai ușor de…

- Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de 26,6%.Samsung, care ocupa in mod traditional a doua pozitie in topul producatorilor de tablete, a livrat doar 7 milioane…

- Apple a popularizat protectia pentru ecran din sticla de pe smartphone-uri, in timp ce alti producatori au inceput in ultimii ani sa cocheteze cu materiale mai rezistente, precum safirul. Se pare insa ca in viitorul nu foarte indepartat, am putea sa beneficiem de smartphone-uri cu protectie pentru ecran…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Compania aviatica Ryanair a lansat duminica o noua ruta aeriana din Bucuresti, catre Amman, in Iordania, care va fi operata cu o frecventa de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarsitul lunii octombrie, informeaza compania.

- Tiesto & Sevenn au lansat in 2017 un festival anthem, “BOOM” care a devenit un “must play” in circuitul de festival. “Olandezul zburator” a decis sa duca piesa la nivelul urmator, lansand o versiune noua, vocala. Tiesto l-a ales pe rapper-u american Gucci Mane sa-si faca treaba pe linia de voce, rezultatul…

- Apple a vandut mai putine iPhone-uri in ultimul trimestru al anului trecut, dar preturile mai mari au compensat scaderea, astfel incat compania a raportat un profit record, de 20 de miliarde de dolari, informeaza BBC.

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Apple a lansat iOS 11.3 beta, versiunea care ofera posibilitatea de a dezactiva incetinirea iPhone-ului mai vechi. iOS 11 a fost probabil varianta cu cele mai multe probleme ale unei versiuni majore a sistemului...

- KFC a pregatit o surpriza pentru cei pasionati de drone. Atasate pe cutiile anumitor meniuri se gasesc mai multe piese din plastic si cateva circuite electrice care puse cap la cap formeaza o drona. Aceasta poarta numele de KFO, Kentucky Flying Object, si poate fi conectata la un smartphone prin bluetooth…

- Compania a dezvaluit in decembrie ca softurile modelelor de telefoane iPhone 6, 6s si SE, care pot avea probleme din cauza imbatranirii bateriilor, ar putea sa incetineasca performantele dispozitivelor. Compania are mai multe procese din aceasta cauza, iar directorul general Tim Cook a declarat saptamana…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- O baterie pentru iPhone a explodat in gura unui barbat din China in timp ce acesta se afla intr-un magazin Apple, transmite Daily Mail. Astfel, pentru a controla bateria, barbatul a luat-o in dinti si a muscat-o, iar in rezultat bateria a explodat.

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- Apple continua sa aiba probleme mari. Anul trecut a primit mai multe plangeri care au fost depuse la diferite tribunale de catre utilizatori, pe motiv ca sunt inselati de producatorul telefoanelor iPhone. Utiliztorii spun ca Aplle incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi.…

- In ciuda faptului ca nu este un brand prezent pe piata internationala, Vivo este unul dintre cei mai mari producatori de smartphone-uri din lume. Compania activeaza in principal in China, unde reuseste sa se situeze in fiecare trimestru pe primele locuri la vanzari de smartphone-uri. Astfel, nu ar trebui…

- Actiunile Kodak s-au dublat dupa ce fosta companie de echipament fotografic a anuntat ca va lansa Kodakcoin, o criptomoneda care sa permita fotografilor si agentiilor un control sporit asupra drepturilor intelectuale ale fotografiilor. Anuntul companiei vinee pe fondul interesului tot…

- Supraincalzirea unei baterii de iPhone 6S Plus a dus la ranirea unui angajat si la evacuarea a 50 de clienti dintr un magazin Apple situat in Zurich, informeaza Romania TV.Politia din Zurich a transmis ca incidentul a avut loc in timp ce angajatul indeparta bateria, aceasta supraincalzindu se si provocandu…

- Allview, compania care a lansat primul smartphone sub brand romanesc, scoate pe piata a treia versiune pentru asistentul vocal AVI, ce promite „o interfata noua si acces mai rapid la functiile telefonului mobil”, potrivit unui comunicat din partea companiei. AVI este primul asistent digital…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Fostul primar din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar, urmand a fi judecat de Tribunalul Neamt pentru trafic de influenta. Fostul edil si-ar fi promis interventia la Hidroelectrica in schimbul sponsorizarii echipei de fotbal FC Ceahlaul Piatra Neamt.…