Apple a lansat noi produse și tehnologii. Iphone 11 și Apple Watch Series 5 Apple a lansat astazi noi produse și tehnologii. Printre acestea, un nou telefon mobil. IPhone 11, scriu jurnaliștii de la CNN. "A devenit atat de esențial pentru oamenii din intreaga lume", a declarat CEO-ul Apple, Tim Cook. „A avut un impact profund asupra vieții noastre de zi cu zi." Ce trebuie sa știi? Ce trebuie sa știi? IPhone 11 dispune de un display Retina de 6,1 inci, de spațiu audio pentru a crea un camp de sunet imersiv in jurul tau și de camerele noi poziționate intr-un accesoriu de tip patrat. Camerele foto includ o noua camera larga pentru focalizarea automata mai rapida… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG inaugureaza cel de-al patrulea Apple Shop in showroomul din Baneasa, sambata, 7 septembrie. Cel mai mare Apple Shop eMAG de pana acum are o suprafața de 80 de metri patrați și este pregatit sa intampine clienții cu peste 60 de produse expuse intr-un design și o atmosfera specifice brandului. Experiența…

- Sâmbata au demarat lucrarile summitului G7 de la Biarritz, Franța, care se desfașoara în perioada 24-26 august. Liderii mondiali vor discuta chestiuni de maxima importanța care vizeaza chestiuni ce țin de politica externa și de securitate, cum ar fi: Iranul, Ucraina, Libia, situația…

- Apelurile la numere de urgenta pot face diferenta intre viata si moarte, dar numai daca victima/apelantul poate comunica informatii clare salvatorilor, stabilind natura pericolului si locatia exacta unde trebuie intervenit.

- În noiembrie 2018, peste 50 de companii din Moldova din domeniul brokerajului în asigurari solicitau Parlamentului sa nu adopte modificarile la Legea asigurarilor. Potrivit acelor modificari pe piața de asigurari apareau un șir de interdicții și restricționari în activitatea…

- Semnata de Google, gama de telefoane Pixel este perceputa ca un punct de referinta pentru cum ar trebui sa arate configuratia unui smartphone pregatit pentru a rula in conditii optime cea mai noua versiune de Android.

- Google a confirmat design-ul de pe spatele noului sau telefon, Pixel 4, printr-o imagine postata pe Twitter acum cateva saptamani, insa aceasta nu va fi singura surpriza a companiei legata de camera telefonului.

- Recent s-au implinit 10 ani de la lansarea primei versiuni a jocului Minecraft pentru computer. Minecraft a devenit rapid unul dintre cele mai populare jocuri din lume, cucerind in special generațiile tinere (copii, adolescenți, tineri), insa practic ajungand la utilizatori de toate varstele. Este un…

- Gigantul chinez Huawei Technologies a anuntat vineri ca a livrat 100 de milioane de telefoane mobile inteligente in primele cinci luni din acest an, transmite Reuters. Presedintele responsabil cu productia, He Gang, a anuntat aceste cifre cu ocazia lansarii la Wuhan, in China, a noului model…