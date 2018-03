Apple a lansat iOS 11.3: Iata ce noutati aduce si cum poti sa-l descarci

Stiri pe aceeasi tema

- Situația drumurilor din județ ii nemulțumește pe șoferi, care au inceput sa faca acțiuni de protest. Dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute, cateva sute de aradeni au protestat la Horia, in acest week-end protestul se va muta pe DJ 708, drum județean care duce la Sebiș, Dieci, Revetiș, Berindia.…

- FCC ICIM Arad a cedat și meciul doi din primul tur al play-off-ului Ligii Naționale de baschet feminin, 66-74 (10-16, 9-18, 15-22, 32-18) cu Olimpia CSU Brașov, aseara la Polivalenta aradeana, urmand a evolua in grupa valorica 5-8. Aradencele au parut inca din startul meciului cu gandul…

- Comandorul Aurelian Cojocaru, pilot de incercare mort in timpul unui zbor de antrenament cu IAR 99 Soim, a fost inaintat la gradul de general de flotila aeriana-cu o stea (post mortem), printr-un decret semnat marti de catre presedintele Klaus Iohannis.

- Prima data, alarma a fost data in 8 februarie, iar mai apoi in 14 martie. Datorita condițiilor meteo, muncitorii nu au mai putut sa intervina pana astazi pentru a readuce la starea inițiala lucrarea. Va readucem aminte ca rețeaua de termoficare este foarte invechita și cedeaza de foarte multe ori…

- Dunarea Calarași a zdrobit-o, duminica, cu scorul de 9-2 pe CS United Galați, iar, luni, de la ora 16.00 (sala „UAV-M. Botez”), joaca pentru trofeu cu Autobergamo Deva, caștigatoarea clara a Grupei A. Echipa din Calarași a incheiat seria cu un total de 4 puncte, precum formația din Sighișoara, insa…

- „Alaturi de prefectul judetului Caras-Severin, domnul Matei Lupu, am participat la sedinta festiva a Comitetului de Bazin Banat, organizata cu ocazia Zilei Mondiale a Apei. Cu acest prilej, a fost semnat si contractul pentru finantarea proiectului “Regularizare Valea Mare si Bosneag…

- Scandalul Cambridge Analytica a aratat ca nici Facebook și nici dezvoltatorii de aplicații sau chestionare care se conecteaza la contul tau nu pot fi crezuți ca iți protejeaza datele. Așa ca cea mai buna modalitate este prevenția. Libertatea va arata cum puteți afla ce informații deține Facebook despre…

- Cei șapte migranți au fost depistați joi in jurul pranzului, in trei taxiuri, in timp ce se deplasau pe drumul care leaga Grabațul de Jimbolia. Mașinile au fost trase pe dreapta, iar migranții au fost duși la sediul poliției de frontiera pentru cercetari. „In cadrul verificarilor preliminare,…

- Compania Cupru Min Abrud deruleaza procedura de recrutare si selectie pentru posturile de director general, director financiar si director tehnic. Doua dintre aceste posturi sunt ocupate, in prezent, in regim de interimat, de persoane din interiorul companiei.

- Maine se deschide Targul de Primavara din fața Primariei Municipiului Arad, la care vor participa aproximativ 30 de comercianți romani și maghiari. Pe langa cei din Arad, vor lua parte la targ și artizanul Bencsik Marta, din Ocsod, care va aduce impletituri din panusi de porumb (obiecte si decorațiuni),…

- Esti ingrijorat de modul in care sunt folosite datele tale personale de pe Facebook, mai ales in lumina celui mai recent scandal in care este implicata compania americana, dar nu vrei sa iti stergi contul? Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea"…

- „Plecam din Arad cu trenul de la ora 7:59 pana la halta Nadaș și ne intoarcem in doua etape, la alegere, sambata sau duminica la ora 19:22. Traseul: halta Nadaș – valea Calaci – creasta principala – „La Cruce” – refugiul Stranașa – creasta Conopului – Conop, in lungime de 21 km. Inscrieri pentru…

- GRADINITE SI CRESE INCHISE BUCURESTI. "Primarul general Gabriela Firea a analizat in aceasta dupa-amiaza, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru. Ultimele…

- Primul zbor spre Constanța va fi efectuat luni, 18 iunie, iar ultimul pe 13 septembrie. Orar zboruri Oradea – Constanța Zborurile dintre Oradea și Constanța vor dura aproximativ o ora și 15 minute. Primul zbor va fi efectuat dinspre Constanța spre Oradea și va avea loc…

- Vremea se mentine rece astazi cu avertizari de precipitatii si de inundatii Vremea se va mentine rece, iar cerul va fi acoperit. Pâna la ora 15.00 este în vigoare o atentionare Cod Galben de precipitatii, care vizeaza nordul, centrul si jumatatea estica a tarii. În…

- In CN de juniori Under 19 (al doilea esalon valoric), UTA a castigat, scor 2-1, in deplasarea de la LPS Sebes, prin golurile semnate de Sabau si Lezeu. Antrenorii Costel Bogosel si Mihai Petcut au mizat pe: Creța – Frai, Onuțan (46 P. Stan), Sabau, Curta – Gruiescu, Popa, Roșu, Obrad (90+1 Țarlea),…

- Handbalul masculin timisorean va fi reprezentat in finala editiei actuale a Cupei Romaniei, dupa ce, sambata, SCM Politehnica Timisoara a trecut de Minaur Baia Mare. Meciul a fost unul disputat, ca dovada si scorul final care a fost pe masura. Cele doua echipe nu au reusit sa se desprinda,…

- UDMR a ținut sa depuna și in acest an coroane și jerbe la statuia pașoptistului roman Nicolae Balcescu. Insa momentele culminante s-au consumat la statuia pașoptistului maghiar Szacsvay, din Parcul Libertații. PPMT dupa-amiaza, iar UDMR, la ceas de seara, unde au luat cuvantul și reprezentanții celor…

- Azi-noapte am deschis o carte, deși ma culcasem decis ca sa nu mai citesc. Dupa miezul nopții mi-am zis: „Totuși, hai sa deschid cartea asta, numai doua pagini sa citesc”. Și m-am pomenit ca s-a facut ora 7 dimineața. De doua-trei nopți citesc dintr-o carte celebra, unde scrie cum unei femei credincioase…

- Exercițiul pompierilor timișoreni s-a desfașurat, miercuri, la Penitenciarul Popa Șapca din Timișoara. Salvatorii au intervenit dupa producerea unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 grade pe strada Richter, cutremur urmat de incendiu. La activitate au participat atat pompieri cat și angajați…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple, estimarile indicand ca aceasta noua taxa va genera venituri anuale de aproximativ cinci miliarde de euro,…

- Avand in vedere faptul ca pe data de 12 martie s-a sarbatorit Ziua Garzii Nationale de Mediu,, comisari ai Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Bihor au organizat o serie de actiuni de educatie ecologica. Actiunile au avut loc la Scoala Gimnaziala „Floare de Lotus” din…

- Dieta cu ridichi. Slabesti, dar iti iei si aportul zilnic de vitamine Potasiu, magneziu, calciu, fosfor, vitamina B si C se gasesc din plin in ridichi. Cum se ține cura Pentrua slabi,manânca de doua ori pe zi o porție de salata de ridichi,înaintea meselor principale. La micul…

- Astfel, Municipiul Arad va avea dreptul de a negocia si tranzactiona pe oricare dintre pietele administrate de bursa, cu respectarea reglementarilor specifice pietei. Principalul beneficiu are legatura cu cheltuielile ridicate efectuate cu energia electrica: „Municipiul Arad, in calitate de consumator…

- Este vorba despre drumul turistic ce va traversa județele din regiunea de Nord-Vest a țarii și care va fi finanțat din fonduri europene. In Bihor, acest drum are 43,4 kilometri, cu preoponderența in zona montana. Lucrarile constau in modernizarea și reabilitarea traseului format din DJ 764A…

- Marian Cucșa, deputat ALDE Timiș, propune construirea unor adaposturi pentru aceste femei care pleaca de acasa din cauza abuzurilor partenerului de viața. Deputatul va avea discuții cu conducerea Consiliului Județean Timiș pentru a propune acest lucru – susținerea financiara a ridicarii unor…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata si, totodata, a confirmat ca programul sau de achizitii de obligatiuni va continua cel putin pana in luna septembrie, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia…

- Procurorul general: Poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume Procurorul general Augustin Lazar a declarat vineri ca "nu ar trebui sa dramatizam" in legatura cu inculpatii care fug in strainatate, deoarece "poate fi gasit oricine, oriunde in aceasta lume". Într-un interviu acordat…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o „explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online pentru copii, precum jucarii.

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru marti 20 februarie 2018. Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau pe orice domeniu doresti. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul…

- iPhone X este pe piata de mai bine de trei luni, insa multi dezvoltatori de aplicatii nu s-au obosit inca sa isi actualizeze aplicatiile pentru a oferi suport pentru noua rezolutie a telefonului si pentru a ocoli „bretonul” din partea de sus a display-ului. Incepand cu luna aprilie insa, toate aplicatiile…

- Activarea vitezei de 7.5W nu va caștiga concursuri de performanța, dar va reuși sa incarce mai repede noul tau iPhone X. Pe langa eliminarea unor bug-uri care au facut valuri pe internet, Apple a activat și sistemul de plați de la un iPhone X la altul. Funcția nu este inca disponibila la…

- In perioada 19.01.2018-2.02.2018, comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au verificat respectarea prevederilor legale in cadrul vanzarilor cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promotionale).

- Directorul general al CFR Calatori, losif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, losif Szentes. Intalnirea…

- Directorul general al CFR Calatori, Iosif Szentes a facut luni, 5 februarie o vizita de lucru in județul Dambovița. Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole si prefectul judetului Dambovita, Antonel Jijiie, au primit vizita directorului general al CFR Calatori, Iosif Szentes.…

- Filipine va mentine strânse relatii cu Beijingul, pentru a evita orice conflict care ar putea determina China sa faca uz de armele ce se crede ca sunt instalate în insulele disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza luni dpa. Purtatorul de cuvânt prezidential, Harry Roque, a declarat…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu va fi unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a a anuntat ca…

- Se pare ca iOS 11.3 este un software mai important decat ne asteptam initial. Acesta marcheaza pentru prima data aparitia unui nou iPad, va aduce functii noi precum AirPlay 2, cat si imbunatatirea capabilitatilor ARKit. O noua informatie extrasa din versiunea beta a sistemului de operare marcheaza schimbarea…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gidea, este amenintat de Fisc cu blocarea conturilor. Motivul: a imprumutat bani de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA, iar acum inspectorii ANAF vor sa recupereze cei 695.000 de lei. Dan Voiculescu a trecut in declaratia sa de avere din 2010 un imprumut…

- Si-a inceput cariera in Avon, in 1998, ca director de vanzari in Cluj Napoca, iar incepand cu 1 ianuarie conduce regiunea Avon formata din Romania, Republica Moldova, Bulgaria, Albania si Macedonia, a carei valoare totala a operatiunilor depaseste 150 milioane dolari. Andreea Moldovan, noul manager…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- Fata de moneda europeana, leul s-a intors vineri la nivelul de 4.63, cat fusese si la inceputul acestei saptamani, castigand insa teren in fata dolarului american si indirect, in fata francului elvetian. Fata de dolar, cotatia de vineri calculata de BNR pentru leu a fost de 3.82 lei/usd (fata de 3.85,…

- La sfarșitul lunii iulie 2017, cei de la Spotify depașeau pragul de 60 de milioane de utilizatori. Acești abonați au fost cei care au ajutat platforma sa pastreze primul plan in fața Apple Music. Statutul de lider este incontestabil in condițiile in care cei de la Apple aveau, in septembrie, peste…

- Cea de-a treia ediție a evenimentului Snowman Fest are loc la Ponton Casa Baraj din Valiug in județul Caraș-Severin, in perioada 27-28 ianuarie. Evenimentul este organizat de cei de la Bipolar House. Ediția aceasta este cu totul speciala pentru ca va avea loc lansarea labelului TIER a cunoscutului…

- Potrivit reprezentanților CJAS Timiș, pana joi, toți cei 412 medici de familie care au contract cu aceasta instituție au decis semnarea actelor adiționale. „Mulțumesc tuturor medicilor de familie pentru colaborarea foarte buna și pentru faptul ca au pus pe primul loc interesul pacienților.…

- O familie din Timiș a ramas fara bucatarie, la inceput de an. Aceasta a luat foc, spun pompierii, cel mai probabil din cauza amplasarii unor substanțe și obiecte combustibile langa sistemele de incalzire. ISU Timiș a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma, un ofițer și 11 subofițeri…

- Potrivit unor martori, tanarul accidentat se afla sub influența bauturilor alcoolice. Iata ce s-a stabilit in urma primelor cercetari efectuate de polițiști: „Aseara (duminica seara-n.r.), in jurul orelor 19.00, un barbat de 46 de ani din Pauliș a condus pe DJ 708D, pe raza localitații Cuvin,…

- CFR Calatori anunța ca va introduce, in perioada 1 ianuarie – 28 februarie 2018, reduceri tarifare la „Trenurile Zapezii” care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt. Potrivit companiei, calatorii vor avea reduceri de…

- Reprezentanții IJJ Timiș au trimis in strada, pe langa efectivele obișnuite, 60 de jandarmi. Aceștia vor fi prezenți in Piața Victoriei din Timișoara, dar și in alte cinci orașe din județ in care se vor ține evenimente in noaptea dintre ani. Jandarmii ii sfatuiesc pe cei care participa la…