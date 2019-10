Apple a început să vândă telefoane iPhone XR produse în India Telefoanele sunt produse de subcontractorul chinez Foxconn la o uzina din India, ceea ce permite Apple sa evite plata unor taxe mari impuse pentru dispozitivele aduse din strainatate si in acelasi timp sa respecte normele privind aprovizionarea de pe piata locala care ii permit sa isi deschida propriile sale magazine in India, scrie Agerpres. Incepand de luni, cutii de telefoane iPhone XR care poarta eticheta "Produs in India" puteau fi vazute pe rafturile marilor companii de distributie de produse electronice, inclusiv in magazinele Croma, la un pret de 49.900 de rupii (704 dolari)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

