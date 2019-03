Apple a dezvaluit cea de-a doua generatie de casti AirPods Grupul informatic american Apple Inc a dezvaluit miercuri o versiune imbunatatita de casti wireless 'AirPods', inaintea unui eveniment media programat pentru data de 25 martie, la care grupul ar urma sa prezinte un nou serviciu de streaming video, transmite Reuters.



Noua versiune de AirPods ofera o durata de functionare mai mare a bateriei si un nou chip H1 care imbunatateste conectivitatea cu un telefon iPhone sau o tableta iPad. De asemenea, cea de-a doua generatie de AirPods permite utilizatorilor sa foloseasca asistentul Siri prin comanda vocala "Hey Siri", in loc sa atinga unul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

