Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in trimestrul ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat iar cererea pentru servicii si accesorii a contracarat scaderea veniturilor din vanzarile de telefoane iPhone, transmite Reuters.

In ultima perioada Apple a incercat sa gaseasca noi surse de venituri pe fondul cresterii competitiei pe piata de smartphone. Ultimele date trimestriale arata ca veniturile din vanzarile de…