- Grupul american Apple a confirmat marti, pentru AFP, ca a ajuns la un acord cu administratia fiscala franceza in urma caruia va plati retroactiv o suma nedeclarata reprezentand impozite restante. Potrivit unor informatii publicate anterior pe site-ul L'Express, conform unui acord confidential…

- Ministrul francez al Finantelor, Brono Le Maire, a anuntat un proiect de lege care va fi prezentat luna viitoare, cu aplicare retroactiva, privind taxarea serviciilor de internet, in special cele oferite de Google, Apple, Facebook si Amazon.

- ​Franța va introduce propria taxa digitala pentru furnizorii mari de internet și pentru companiile tech. O lege ar putea fi adoptata în țara în acest sens și ar putea fi aplicata retroactiv de la 1 ianuarie 2019, a susținut ministrul de finanțe duminica, potrivit France24. Decizia…

- Un britanic a castigat de Revelion un pot de 115 milioane de lire (127.7 milioane euro) la extragerea de Anul Nou a loteriei EuroMillions. Este al patrulea cel mai mare castigator din istorie loteriei britanice, scrie BBC. A fost un sfarsit de an bun pentru jucatorii britanici. Alti 10 oameni au bagat…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Spre deosebire de cele din weekendurile trecute, manifestațiile din ajun de Craciun se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza agentia EFE. Cu numai cateva zile inaintea Craciunului, manifestantii au anuntat pe Facebook numeroase actiuni, in contextul in care diminuarea…

- Tesla iși respecta ultima promisiune de a lansa Model 3 pe piața europeana in prima parte a anului viitor. Constructorul american a lansat deja configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia. Cu aceasta…

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager a declarat…