Apostolache – loc sfinţit de Dumnezeu şi oameni care sfinţesc locul întru renaşterea satului românesc Zeci de tineri descopera traditiile și „viata la tara” Fl. Tanasescu Poate ca satul romanesc va fi iarași ce-a fost, poate nu! Probabil ca tradițiile – care, odata, erau considerate nepieritoare – vor fi din nou sadite in conștiința noastra de oameni mai mult sau mai puțin dezradacinați și – vezi Doamne! – cosmopoliți ori probail ca nu. Poate ca, de fapt, ceea ce inceraca unele dintre personalitațile din sate și comune – resuscitarea mediului rural – este o munca de Sisif. Sau, poate nu! Dar, aceleași personalitați din urma cu cațiva ani și de azi – preotul și invaatorul – vor ramane cu conștiința… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o societate in care generația tanara pare ca se indeparteaza de firesc și, mai ales, de ea insași, iata ca apare intamplarea care contrazice cu argumente palbabile ceea ce credeam a fi o certitudine nefasta. Miercuri, la Muzeul Pietrei din Sangeru, au poposit elevi ai claselor V – VIII, de la Școala…

- Concertul lui Alexandru Tomescu, in curtea unchiului sau Lucian Avramescu, aduna melomani din multe zone ale țarii, mai ales din Bucuresti, cum s-a intamplat anul trecut, mai puțin din Sangeru, cand din 60 de cadre didactice ale școlii n-au venit decat o educatoare și omul de serviciu, fin al poetului.…

- Realizatoarea de televiziune Dana Chera (fosta Grecu) este așteptata cu drag la Muzeul Pietrei din Sangeru, unde va dialoga mai ales cu tinerii care vor sa devina ziariști. Ce greutate va avea intalnirea ta cu pietrele lui Lucian Avramescu, poetul fiind, ”pe vremuri” unul din invitații tai in emisiuni…

- Pe 15 august, la orele 17,00, Muzeul Pietrei din Sangeru gazuiește și organizeaza un eveniment cultural de excepție. Concertul verii este susținut de marele violonist Alexandru Tomescu, la – firește – vioara Stradivarius la care a cantat pe mai toate marile scene ale globului. Concertul este, ca orice…

- Joi, 15 august, cu incepere de la orele 17,00, in curțile Muzeului Pietrei din Sangeru, are loc Concertul Verii, cu violonistul Alexandru Tomescu, care va canta la vioara Stradivarius ca și anul trecut, din repertoriul clasic. Va fi un eveniment cultural de excepție, in legatura cu care vom reveni cu…

- E-o vara scurta, tandra, șugubeața, Imaginez un pagubos refren In loc de pix, scriu cu piciorul Care, uitat pe șine,-a fost taiat de tren Cu un picior ramas umblu prin lume La subsuoara cel taiat mai scrie Poeme de pe frontul eșuat Cerneala lui e neagra pe hartie Suntem, ramași in lume, cațiva tandri…

- F.T. “Sa ne uitam in trecut pentru a ințelege viitorul ! ” au fost cuvintele – indemn rostite, ieri, de catre Adrian Gabriel Enescu, preot la Manastirea Apostolache, cu ocazia marcarii Zilei Inalțarii și a Eroilor. Indemn pe care, speram noi – generația tanara de azi – copiii și elevii de la gradinița…

- Gemi pamantule ca un bivol paros Nu juca un rol de metresa, suspinat, Plangi, daca poți, cu lacrimi de mal, Plangi copilul negasit, care s-a inecat Gemi sub ploi, condamnatule, ca pe eșafod Capul tau de țarana ar trebui sa stea aplecat In rugaciune, neputincios, cerandu-ți iertare Fiindca in tine sta…