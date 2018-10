Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce priveste evenimentele laice organizate de Primaria Municipiului Iasi si partenerii institutionali, Targul de Toamna are loc in perioada 10 - 16 octombrie. Parcul de Distractii va fi situat la Strandul Municipal din zona Cicoarei. Pe 11, 12 si 13 octombrie, de la ora 17.00, vor avea loc spectacole…

- Targul de toamna al ofertelor educationale din invatamantul profesional "Stiu sa mi aleg meseria" a ajuns la cea de a doua editie. Evenimentul se desfasoara intre 8 si 12 octombrie, sub egida proiectului "European Vocational Skills Week", primind din partea Comisiei Europene marca de calitate "Official…

- A XXVII-a ediție a Sarbatorilor Iașului incepe marți, 9 octombrie și se incheie peste 8 zile, pe 15 octombrie, cu un concert și foc de artificii la Palatul Culturii! Targul de Toamna are loc in perioada 10 – 15 octombrie, in zona din spatele Halei Centrale. Parcul de Distracții va fi situat la Ștrandul…

- A XXVII-a editie a Sarbatorilor Iasului incepe marti, 9 octombrie si se incheie peste 8 zile, pe 15 octombrie, cu un super concert si foc de artificii la Palatul Culturii! Targul de Toamna are loc in perioada 10 - 15 octombrie, in zona din spatele Halei Centrale. Parcul de Distractii va fi situat la…

- S-au distrat, au cantat, au dansat, au urmarit un foc de artificii, iar dupa miezul nopții s-a dat alarma. Un incendiu a izbucnit la cladirea Consiliului Județean Calarași. Focul se manifesta la acoperișul cladirii unde flacarile au pornit de la mai multe ambalaje lasate la intamplare dupa terminarea…

- Cei care vor calatori astazi cu mijloacele de transport ale CTP o vor putea face fara bilet. Timp de sase ore, CTP va oferi gratuitate pe tramvaie si autobuze, respectiv in intervalele orare 7.00 - 9.00, 12.00 - 14.00 si 16.00 - 18.00. Singura conditie impusa de CTP este detinerea unui pliant dedicat…

- Eveniment cu traditie in orasul de pe malul Borcei, Targul de Toamna sau balciul, asa cum i se spune popular, isi inchide portile, 8 sepembrie fiin dultima zi de distractie. De mai bine de 300 de ani, mesteri populari si producatori locali se reunesc pentru o marca inceputul calendaristic al toamnei.

- Pentru a ajunge in play-off-ul Ligii Europa, vicecampioana Romaniei trebuie sa treaca de o echipa care nu sperie prin forma de moment, ci prin atmosfera incendiara cu care isi intampina adversarii pe teren propriu.