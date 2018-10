Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie feroviara in Taiwan! Zeci de morți și raniți! Cel puțin 17 persoane au murit in urma unui accident feroviar produs in estul Taiwanului, iar alte 150 au fost ranite. Conform informațiilor de la fața locului, un tren a deraiat in provincia Yilan, aflata in estul Taiwanului. Informațiile au fost…

O explozie puternica a avut loc in timpul nopții de sambata spre duminica, cel puțin trei persoane pierzandu-și viața.

- Tragedie in China și suspiciuni de atac terorist. O mașina a intrat, in viteza, intr-un grup de pietoni, iar bilanțul este tragic: cel puțin 9 morți și 43 de raniți, conform ultimelor informații. Un barbat care se afla la volanul unui SUV de culoare roșie a accelerat și a intrat in oamenii din piața…

- Un grav accident s-a petrecut in nordul Spaniei, dupa ce un autocar a intrat intr-un pilon al unui viaduct, informeaza site-ul The Local, preluat de Mediafax. Cel puțin cinci persoane au decedat, iar aproximativ 16 au fost ranite. Accidentul s-a produs in zona localitații Aviles, regiunea Asturias,…

- Cel putin zece turisti au murit, iar alti sase au fost raniti in urma cresterii rapide a nivelului apei unui rau intr-un canion din regiunea Calabria, in sudul Italiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri,...

- Cel doua persoane au decedat si alte 70 au fost ranite dupa explozia unui camion, luni dupa-amiaza, pe o sosea din Italia, in apropiere de aeroportul din Bologna. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar deflagratia s-ar fi produs ca urmare a unui accident. MAE roman sustine ca autoritatile italiene…

Doua persoane au murit și doi au fost raniți grav, marți dimineața, in urma impactului dintre o mașina și un autotren, pe DN 11 Brașov – Targu Secuiesc, in zona comunei Moacșa, județul Covasna.