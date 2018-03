Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu 2.300 de mijloace, sunt pregatiti sa intervina, in conditiile atentionarilor aflate in vigoare – cod galben pentru ploi, lapovita si ninsoare, intensificari ale vantului si racire accentuata in aproape toate zonele tari si atentionare…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren Post-ul Familii evacuate in urma unor alunecari de teren, la Valeni Dambovița. Un drum comunal a devenit impracticabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, vineri, 16 martie, s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, ce a afectat un numar de 11 gospodarii.

- Precipitatiile au produs mari stricaciuni unor drumuri judetene, unele de interes turistic. S-au agravat alunecarile de teren de pe drumul comunal de la Lopatari inspre Focul Viu iar probleme serioase sunt si pe un drum judetean din Bozioru, unde se afla asezarile rupestre.

- Alunecare de teren in apropiere de Bistrita, langa un cartier rezidential. Pamantul si copacii au luat-o la vale si au ajuns la drumul judetean care leaga orasul de comuna invecinata. Autoritatile au intervenit, au curatat si au marcat locul.

- Pe o vreme buna pentru fotbal, cu 12 grade in aer, dar cu un teren care nu a fost pe masura asteptarilor, in jur de 150 de spectatori au luat parte la meciul de fotbal dintre echipele Atletic Olimpia si AS Viile Dejului, in cadrul primei etape a returului ligii a IV-a. Spectatorii de pe …

- Judetul Giurgiu se afla sub avertizare hidrologica Cod Portocaliu pana duminica, 11 martie, ora 12.00. Autoritatile monitorizeaza permanent cresterile de debite pe raurile Neajlov si Calnistea.

- Mariolanda a fost arhitect de profesie. In ciuda respectabilei varste implinite, de 80 de ani, ea se simte ca la 20 de ani și a venit la emisiunea „Totul pentru dragoste” ca sa demonstreze acest lucru!

- O slujba in cinstea fericitei Matroana de la Moscova a fost oficiata astazi la Catedrala Mitropolitana "Nașterea Domnului". Rugaciunile au fost dedicate implinirii a 20 de ani de la deshumarea moastelor sfintei, ale carei relicve se afla la Chisinau.

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan spune ca actualul premier minte cu nerusinare si a prezentat in acest sens si dovezi clare.Astfel, in data de 22 februarie 2018, prim-ministrul Dancila a promis, in fata aleșilor locali și a camerelor de televiziune, ca prioritatea sa o reprezinta alocarea a 100%…

- Autoritatile avertizeaza ca traficul pe bulevardul Falezei ar putea fi ingreunat de lucrari in perioada urmatoare. Primaria din Galati plateste 155.000 de lei unei firme specializate in astfel de monitorizari. Contractul are o valabilitate de trei ani.

- O femeie din Fagaraș și fiul de șase ani au gasiți fara suflare in locuința lor din Germania din apropierea orașului Frankfurt, cel care i-a descoperit pe cei doi fiind chiar soțul femeii. O romanca din Fagaraș și copilul ei au murit in Germania, langa Frankfurt, intoxicați cu gaz, tragica descoperire…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, luni, in Parlament, pentru a da explicatii despre salariile polistilor. Intre PSD si PNL a inceput o disputa dupa ce seful Comisiei de aparare din Camera, Dorel Caprar, le-a reprosat colegilor sai ca nu merg pe teren sa vada situatia politistilor. Replica…

- Consiliul județean Dambovița a anunțat, astazi, ca din 21 februarie se vor relua lucrarile pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, Post-ul DJ 710 a luat-o la vale din cauza alunecarilor de teren și a eroziunii malurilor paraului Bizdidel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Autoritațile buzoiene s-au gandit sa marcheze intr-un mod de-a dreptul inedit zilele dedicate iubirii. Astfel, incepand de miercuri, la Buzau, culoarea roșie a semafoarelor din municipiu, va lumina sub forma de inimioare. Simbolurile iubirii vor ramane la semafoare pana pe 8 martie, pentru a marca astfel…

- Mai mulți cetațeni romani, lituanieni și bulgari au fost salvați de autoritațile britanice in urma unui raid la o plantație de flori. Polițiștii au descins dupa ce au primit informații ca la ferma mai mulți migranți ar fi exploatați prin munca. Aproximativ 200 de persoane, cetațeni romani, lituanieni…

- Autorizații de construire pentru zona Roșiuța nu se elibereaza, asta deși, cu doua luni in urma, printr-un proiect de hotarare, s-a incercat deblocarea situației. Autoritațile locale considera ca, in zona cuprinsa de la intersecția spre Cariera Roșiuța spre Dealul Bujorascu, pe partea dreapta,…

- Contra sumei de peste 1 milion de lei Biroul de Arhitectura Strajan va proiecta amplasarea in teren a Ansamblului Memorial al Marii Uniri • Prețul, mai mare decat cel estimat inițial, ”din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate”. Autoritațile locale din Alba Iulia au facut primul…

- Autoritatile din Alaska au emis o avertizare de tsunami dupa ce un seism foarte puternic, de magnitudine peste 8 pe Richter a zguduit coasta. Potrivit National Tsunami Warning american, un val seismic urmeaza sa atinga coasta. Seismul a avut loc la ora 9h31min UTC (ora locala 0h31min). Potrivit datelor…

- Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 30 de unitați de invațamint din județele Iași, Galați, Prahova și Tulcea, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit datelor transmise Ministerului Educației Naționale, de catre Inspectoratele Școlare. Este vorba despre trei școli din Județul Galați, …

- Un nou cadavru a fost recuperat sambata din noroiul rezultat in urma alunecarilor de teren produse recent in sudul Californiei, a anuntat Politia locala, confirmand ca bilantul acestei catastrofe naturale a urcat la 19 victime, informeaza DPA. Presa locala a confirmat faptul ca victima…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, la un abator din localitatea Aliceștii Rahtivani, județulPrahova. Focul s-a extins pe o suprafața de o mie de metri patrați și exista riscul producerii unei explozii.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a prezentat miercuri ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de debirocratizare a domeniului medicinei de familie si sistemului asigurarilor sociale de sanatate, probleme semnalate atat de furnizorii de servicii medicale, cat si de medici…

- In martie 1989, cand regimul Ceausescu a anuntat finalizarea platii intregii datorii externe a tarii, romanii au trait o mare speranta: cu totii visam la o relaxare vizibila a restrictiilor, acum daca disparuse sursa acelor restrangeri ingrozitoare. Toate asteptarile noastre au fost inselate si s-au…

- Autoritațile de poliție și paza a frontierei din Romania și Republica Moldova au avizat favorabil evenimentul care va avea loc in dupa-amiaza zilei de Revelion, in localitatea Falciu din județul Vaslui. Publicul larg este așteptat sa sarbatoreasca in cel mai ingenios mod intrarea in Anul Centenar…

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Patru persoane, au fost ranite sambata, pe Drumul National 1, intre Cristian si Saliste, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, potrivit politiei. Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati…

- La 31 de ani, Claudiu Keseru i-ar putea calca pe urme lui Ilie Dumitrescu daca va accepta propunerea celor de la CF Atlante de a se transfera in liga secunda din Mexic. Fox Sports noteaza ca Atlante si-a indreptat privirea spre Europa, acolo unde cauta un golgheter pentru noul an. Noul presedinte…