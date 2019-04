Apocalipsa, acum. O furtună de nisip a înghiţit un oraş din Rajasthan VIDEO Locuitorii orașului Churu, din nordul Rajasthanului, au fost martorii unei furtuni de nisip care, judecand dupa imagini, a fost foarte spectaculoasa. De exemplu, unele videoclipuri arata un nor mare de nisip care se intinde de-a lungul orizontului și acopera incet intreg orașul. Alte filme au fost facute de oameni care s-au aflat in mijlocul furtunii. In aceste imagini se vad insa doar siluete vagi de copaci și cladiri abia deslusite pe fundalul cerului negru. Dust storm today in #Jhunjhunu district #Rajasthan https://t.co/AZlPT0NEe1 pic.twitter.com/htL9OYWPmF — Atrocities.Of.SCSTs… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

