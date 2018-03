Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna plina cu 31.000 de litri de combustibil s-a rasturnat, vineri seara, in afara partii carosabile a DN 13, judetul Mures, o persoana fiind ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care au izolat zona in vederea remedierii problemei.

- Un camion care transporta motorina a cazut vineri seara de pe un pod, pe raza localitatii Chendu, cauzele accidentului fiind in curs de stabilire. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, mr. Cristian Virag, a declarat pentru AGERPRES ca soferul a fost…

- UPDATE ora 15:30 – Specialistii Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Galati au prelevat probe ale zapezii colorate. In urma analizelor de laborator, specialistii au concluzionat ca nu este vorba despre un episod de poluare atmosferica, iar nuanta portocalie a zapezii este data de praful saharian antrenat…

- Presedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii din Senat, Costel Soptica, a adresat o interpelare parlamentara Viceprim-Ministrului Gratiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului, reclamand situatia discriminatorie a restituirii taxei auto.

- Primaria comunei Vețel prelungește agonia termocentralei Mintia. Edilii au depus o cerere de interveție in procesul in care se judeca sistarea activitații termocentralei. Astfel, pana in luna mai a acestui an, termocentrala inca mai poate funcționa. “Fata de cererea de interventie accesorie…

- Departamentul pentru Situații de urgența a emis vineri, 16 martie, un COD GALBEN de inundații, valabil și pentru unele zone din județul Salaj. Astfel, codul este valabil in intervalul 18.03.2018 ora 06:00 – 19.03.2018 ora 20:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Somesul Mic (judetul Cluj), Crasna…

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din…

- Posibila poluare a Lacurilor Ciric 2 si 3 din Iasi, dupa ce pe suprafata apei a aparut o substanta, sub forma de spuma, care ar proveni de la degivrarea aeronavelor. Conducerea Aeroportului din Iasi a dispus inca de anul trecut, ca pentru degivrarea avioanelor sa fie folosite doar substante biologice,…

- Un autoturism a cazut seara trecuta in paraul Moneasa, din localitatea cu acelasi nume. Un echipaj al Garzii Sebis din cadrul Detașamentului de pompieri Sebis s-a deplasat cu un echipaj la fata locului. In momentul sosirii la locul accidentului, a fost gasit un autoturism rasturnat in parau fara persoane…

- Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata…

- „Startup Europe Week” [#SEW18], proiect derulat la inițiativa Comisiei Europene, dedicat antreprenorilor la inceput de drum, dar nu numai, și derulat la nivel internațional, a ajuns și in județul Covasna, printr-un eveniment derulat, vineri, la Sfantu Gheorghe. Proiectul „Startup Europe Week (SEW)”…

- Doi jandarmi prahoveni au fost loviti cu bate, vineri, dupa ce au prins doua persoane in timp ce furau motorina dintr o cisterna, acestea din urma chemand in ajutorul lor patru indivizi care s au prezentat la fata locului inarmati cu bate, informeaza Agerpres.ro. Potrivit informatiilor furnizate de…

- Galatenii care nu inteleg si care nu respecta legislatia privind regimul deseurilor vor suporta amenzi usturatoare, asta deoarece Politia Locala isi propune sa faca mai multa curatenie fata de anii precedenti. "Sunt sute de operatori economici care nu au contracte incheiate de salubrizare si care nu…

- A plecat cu caiacul pe Mures, sfidand frigul de afara. S-a rasturnat si chiar acum, zeci de persoane il cauta. „O persoana s-a rasturnat cu caiacul pe Mureș. A ieșit din apa și se afla pe o insula intre Sambateni și Mandruloc. Intervine SMURD Vladimirescu, cu un echipaj de cautare -salvare cu barca”,…

- Cele cateva paduri virgine ramase pe Pamant, ferite de impactul activitatilor umane, necesita o protectie speciala pentru a se putea atinge obiectivele privind protectia mediului, sustin oamenii de stiinta intr-un nou studiu, citat de Xinhua. Peste 80% dintre padurile lumii au fost deja afectate…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Accidentul in care a fost implicat un autovehicul de mare tonaj incarcat cu butanol – o substanta chimica folosita ca dizolvant pentru lacuri – a alertat responsabilii, care au intervenit la fata locului. Incidentul in care a fost implicata cirsterna – care transporta, potrivit televiziunilor de stiri,…

- Alerta in judetul Neamt, dupa ce o cisterna, incarcata cu gaz, s-a rasturnat intr-un sens giratoriu de la iesirea din Roman pe drumul european ce duce spre Iasi. Pompierii anunta ca nu sunt scurgeri din cisterna, ci doar de combustibil din rezervorul autotrenului.

- O cisterna încarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sâmbata pe drumul european E85, la intersectia cu drumul european E 583, la aproximativ zece kilometri de municipiul Roman, a anuntat purtatorul de cuvânt al

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Garda de Coasta a atribuit recent un contract de achizitie incaltaminte de protectie. Potrivit Licitatiapublica.ro, locul principal de livrare il reprezinta sediul Garzii de Coasta din Constanta si sediul S.T.P.F. Tulcea din municipiul Tulcea.Contractul este de furnizare bocanci din piele cu caramb…

- In urma unei sesizari inregistrate la Politia Locala Galati privind incalcarea grava a unor norme de protectia mediului, politistii locali din cadrul Serviciului de Protectie a Mediului si comisarii din cadrul Garzii Nationale de Mediu au efectuat verificari in teren. Oamenii legii au depistat ca cele…

- Guvernul a renunțat la SPP și angajeaza batauși. Potrivit portalului money.ro, fosta garda de corp a omului de afaceri Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este noul consilier personal al vicepremierului Paul Stanescu. De remarcat este ca, deși…

- Un fost bodyguard al lui Nicu Gheara a fost numit consilier al vicepremierului Paul Stanescu in Guvern. Fosta garda de corp a lui Nicu Gheara, Mihai Calin Novacescu, este consilierul personal al vicepremierului Paul Stanescu. Paul Stanescu a afirmat, pentru Money.ro , ca nu știa ca Novacescu ar fi fost…

- Paul Stanescu a afirmat, pentru Money.ro, ca nu știa ca Novacescu ar fi fost garda de corp a lui Nicu Gheara și a precizat ca este prieten cu el de 20 de ani. Totodata, Stanescu a infirmat ca l-ar fi luat consilier pe acesta pentru a-l proteja dupa ce toți membri Guvernului au renunțat la serviciile…

- Fostul presedinte Ion Iliescu intervine in controversa legata de Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca regreta ca aceasta polemica vizeaza o institutie de ale carei servicii a beneficiat si el si care s-a comportat ireprosabil, cu profesionalism si abnegatie, indiferent de contextul politic.

- Fostul ofiter SPP Stefan Burlacu crede ca scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza este doar un joc politic. Fosta garda de corp la trei presedinti ai Romaniei - Ion Iliescu, Emil Constantinescu si Traian Basescu - considera ca nu este intamplator ca acest scandat a izbucnit chiar…

- O gospodarie din localitatea covasneana Bradut a fost atacata de lupi, care au omorat patru animale domestice, a declarat, joi, directorul Agentiei de Protectie a Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu. „Au atacat alaltaieri noapte (marti spre miercuri -n.r.) si au omorat patru oi (…) Si cu ursii am…

- Serviciul de Protectie a Mediului din cadrul Politiei Locale Galati va desfasura, cu incepere din luna februarie, pe tot parcursul anului 2018, ample actiuni de verificare a operatorilor economici din Galati.

- La nivelul Politiei Locale Galati, Serviciul de Protectie a Mediului va desfasura, cu incepere din luna februarie, ample actiuni de verificare a operatorilor economici de pe raza municipiului Galati. Politistii locali din cadrul Serviciului de Protectie a Mediului vor urmari modul in care sunt gestionate…

- Doi angajati CFR s-au ales cu dosar penal si risca sa-si piarda locul de munca dupa ce au fost prinsi de o patrula de jandarmi in timp ce furau motorina. Combustibilul era sustras direct din rezervorul vagoanelor de marfa stationate.

- O cisterna care transporta 24 de tone de motorina si 7 tone de benzina s-a rasturnat la Zarnesti dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulatia a fost deviata.

- Catre sfarșitul anului trecut, Victor Sandu, directorul general cu “mandat limitat” impus de ALDE in fruntea Administrației Naționale “Apele Romane” (ANAR), a facut o mișcare de forța, dar cam pe langa lege. Acesta l-a forțat pe directorul tehnic al ANAR, Nicolae Barbieru, sa demisioneze din funcția…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 31 ianuarie inclusiv se depun Cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 octombrie – 31 decembrie 2017 (trim.…

- Un echipaj de jandarmerie a susprins trei persoane in timp ce sustrageau motorina din rezervoarele unui autotren cisterna. Potrivit comunicatului, marti, 10 ianuarie ac., in jurul orei 18.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile Constanta care se deplasa la o misiune in sprijinul I.J.J.…

- Doi barbați și un adolescent au fost prinși de polițiști in urma unei acțiuni ca-n filme. Cei trei furau motorina din rezervorul unui autobuz parcat in Ineu, au fost vazuți de o femeie care a sunat imediat la 112.

- Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor, director…

- ”Generalul cu 4 stele, Anghel Andreescu, chestor roman de poliție in rezerva, a indeplinit numeroase functii de conducere in cadrul M.A.I. si a Sistemului de Securitate Nationala: secretar de stat, șef al Departamentului de Ordine și Siguranța Publica din Ministerul Administrației și Internelor,…