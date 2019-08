Seful Agentiei de Protectia Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a anuntat miercuri, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural Mures, ca efectivele optime de ursi ar fi undeva la 240 de capete, dar ca evaluarea autoritatii de mediu din primavara indica existenta a 761 de animale, in timp ce fondurile de vanatoare din judet au comunicat prezenta a 1.286 de ursi.



Danut Stefanescu a aratat ca pagubele produse de ursi sunt tot mai numeroase si ca APM Mures a propus vanarea a 99 de ursi in sezonul de vanatoare 2019-2020.



"La evaluarea efectivelor de ursi in primavara anului…