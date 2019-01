Stiri pe aceeasi tema

- Jocul "Kids – o afacere de succes", lansat de Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie, in parteneriat cu Alpha Bank Romania si dezvoltatorul Tara Interactive, a fost omologat de Ministerul Educatiei Nationale.

- Pentru a oferi servicii publice de calitate, in beneficiul cetateanului roman, specialistii IT, din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, au dezvoltat o aplicatie online, prin care se ofera posibilitatea cetatenilor de a verifica in timp real statusul cererii de emitere a pasaportului electronic.…

- Aceasta a fost lansata de curand, in cadrul unui eveniment de profil, iar in cel mult doua luni va fi disponibila pe piața. Zilele trecute a avut loc, la Cluj, Forumul Serviciilor și Tehnologiilor Medicale, eveniment ce a reunit reprezentați ai serviciilor medicale publice și private, ai autoritaților…

- Aveti copilul la scoala si nu aveti timp sau posibilitatea sa mergeti dupa el? O aplicatie realizata de opt tineri - numita Interconect - va ajuta sa monitorizati secunda cu secunda traseul celui mic daca il lasati sa vina singur acasa. De asemenea, puteti vedea ce vecin sau prieten e prin preajma scolii…

- Municipiul Alba Iulia anunța demararea unui nou proiect cu finanțare nerambursabila, dedicat Centrului „Maria Beatrice” și Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Parinți și Copii „Sfanta Maria”. Proiectul „Sanatate pentru toți”, susținut de catre un grup bancar din Italia, a inceput la 1 noiembrie…

- Situația copiilor fara CNP Foto: Arhiva/ pixabay.com. Realizator: În România exista aproximativ 160.000 de persoane fara cod numeric personal, conform datelor existente, evident, în multe cazuri fiind vorba chiar de copii. Accesul acestora la educatie, dar si la serviciile de sanatate…

- Dinții copiilor sunt la fel de expuși pericolelor ca cei ai adulților, iar arma cea mai buna pentru a lupta impotriva cariilor ramane tot perierea dinților și ingrijirea lor corecta. Cu cat mai devreme, cu atat mai bine. Ți-am pregatit așadar o lista cu sfaturi in funcție de varsta. Inspira-te, include-le…