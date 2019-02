Aplicaţie pentru alertarea oamenilor de afaceri în cazul controalelor din partea instituţiilor statului, dezvoltată la Sibiu Centrul de Informare si Asistenta in Afaceri - INFOBiz, initiat la Sibiu, va pune la dispozitia oamenilor de afaceri o aplicatie denumita ProtectBiz, un instrument de preventie care sa raspunda la actiunile de control ale institutiilor statului, dar si o platforma pentru selectarea partenerilor de afaceri sau a unor produse. "Statul a creat peste 100 de organisme cu atributii de control, acestea guvernandu-se dupa principiul orice act emis confera drept de control. Multe dintre acestea isi suprapun atributiile si sufoca mediul de afaceri romanesc. Presiunea asupra antreprenorilor romani este exercitata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de 29 ianuarie a.c., polițiștii sibieni au reținut pe baza de ordonanța, mai multe persoane cercetate penal. Eszte vorba de persoane implicate banuite a fi implicate in savarsirea atat a unor infracțiuni contra patrimoniului, cat și a unor infracțiuni la regimul rutier. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 09:30-12:30, pe DN7, in zona kilometrului 177+900 de metri, judetul Valcea, se vor executa lucrari de toaletare a arborilor din imediata apropiere a suprafetei carosabile. Circulatia rutiera va…

- Ieri dimineata, la mai putin de doua zile de la comiterea ultimului furt care a vizat casa unui om de afaceri din Suceava, politistii au descins la locuintele din Burdujeni a doi suspecti. Cu o actiune organizata tarziu, rezultatele au fost cele scontate: zero pe linie. Practic, in cele 36 de ore ...

- Politistii galateni au dus, in a treia zi de Craciun, daruri pentru copii si tineri defavorizati. Inca de la jumatatea lunii decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Galati a organizat un eveniment caritabil, in beneficiul a 44 de copii si tineri, cu varste cuprinse intre 7 si 24 ani, gazduiti de…

- In ultimii cinci ani, cel puțin 16,5 milioane de lei a pierdut statul Republica Moldova din cauza corupției la nivel inalt in domeniul protecției mediului, bani delapidați din bugetul public prin Fondul Ecologic Național (FEN). Problema sta in nivelul scazut de transparența si incertitudine in luarea…

- In contextul aprobarii de Parlament a noului sistem electoral și pornind de la rolul bibliotecilor publice in calitate de promotori ai educației civice, IREX și Ambasada SUA in Republica Moldova lanseaza o campanie de informare și educare a cetațenilor cu genericul „Informeaza-te despre noul sistem…

- Complexul Comercial Decebal, din Bacau, a gazduit timp de trei zile, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, manifestarea EXPO Vanatoare și Pescuit Nord-Est 2018. Expo Vanatoare și Pescuit este cunoscuta bacauanilor din 2016, de cand era organizata la Centrul de Afaceri și Expoziții, aflat acum in insolvența.…

- ”Despre fake-uri, cele șase dosare conțin doar dosare reale și sunt documente care il vizeaza pe președintele Iohannis. Sunt declarații publice și chiar comunicate ale Administrației Prezidențiale. Cum sa spui ca niște comunicate ale Admnistrației sunt fake-uri. Veți gasi un testament fals pe baza…