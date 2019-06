Stiri pe aceeasi tema

- Piata bauturilor racoritoare din Romania ar putea depasi, in acest an, nivelul de 6,5 miliarde de lei, prin cele peste 800 de companii inregistrate in acest sector, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata vineri, informeaza Agerpres.Citește și: Companiile aeriene despagubesc lunar…

- Operatorii economici vor fi obligati sa importe numai telefoane mobile configurate pentru mesajele RO-ALERT, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a OUG privind operarea acestui sistem de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, potrivit agerpres.ro."Nu putem sa spunem cuiva…

- Peste 20 de tone de peste, preparate si conserve din peste, care erau alterate sau depozitate in conditii improprii sau care prezentau data durabilitatii minimale depasita au fost retrase de la vanzare in urma unor controale facute, in aprilie, de Protectia Consumatorilor.

- Gabriel Bratu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Formarea Profesionala in Sistem Dual, sustine ca in prezent sunt un milion de tineri romani care nu sunt nici la scoala, nu sunt nici angajati. „Nu sunt nicaieri&r

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a consemnat o scadere considerabila in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, in conditiile in care valoarea totala a pietei s-a incadrat intre 200 si 300 milioane de euro, suma incluzand si tranzactiile care nu au avut o valoare…

- Analiza UNTRR privind rapoartele adoptate de PE in data de 04.04.2019 (prima lectura) - detașarea lucratorilor in transportul rutier, accesul la profesie și la piața transportului rutier de marfuri, timpii de conducere și de odihna și tahograful inteligent Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri…

- Decathlon a anuntat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ca retrage de pe piata costumele de baie Adidas Infinate 3 Stripes, care au fost vandute in Romania intre 1 ianuarie 2018 si 4 februarie 2019, scrie Mediafax. Costumele au fost ...