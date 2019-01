Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lanseaza luni aplicatia mobila cu ajutorul careia cetatenii europeni stabiliti în Regatul Unit pot solicita resedinta permanenta dupa Brexit, reaminteste AFP citat de Agerpres.În Regatul Unit traiesc în prezent aproape 3,5 milioane de cetateni ai altor state din…

- iOS, sistemul de operare de pe iPhone-uri si iPad-uri, este cunoscut pentru lipsa optiunilor de personalizare, iar Apple incearca intotdeauna sa convinga utilizatorii sa foloseasca aplicatiile si serviciile pe care le ofera, incercand intotdeauna sa descurajeze alternativele. Siri, asistentul virtual…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana în mod unilateral, a declarat marti avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters, citate de Mediafax.

- Unul dintre cei zece membri ai DUP in legislativul britanic, care sustin guvernul May, Donaldson a declarat pentru BBC ca nu se teme de noi alegeri nationale in cazul in care eventuala respingere in parlament a acordului propus de sefa executivului de la Londra va forta tara sa organizeze un nou…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP.'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora…

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britaniii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.