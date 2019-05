Stiri pe aceeasi tema

- Politia chineza foloseste o aplicatie mobila pentru a stoca datele a 13 milioane de etnici uiguri musulmani si ale altor musulmani turci in provincia Xinjiang, potrivit organizatiei pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch, relateaza joi dpa.

- Autoritatile chineze folosesc un sistem de recunoastere faciala pentru a supraveghea actiunile membrilor minoritatii musulmane uigure in intreaga tara, dezvaluie cotidianul american The New York Times (NYT), relateaza AFP potrivit news.roTehnologia de recunoastere faciala - integrata in uriasa…

- Un grup de cercetatori uiguri din provincia Xinjiang din China au cerut țarilor musulmane sa puna presiune pe China pentru ca aceasta sa puna capat ,,razboiului cultural” împotriva compatrioților etnici ai academicienilor, informeaza Aljazeera. Potrivit unui raport…

- China si-a aparat luni politica sa controversata in materie de securitate in regiunea Xinjiang (nord-vest), afectata in trecut de atentate sangeroase, afirmand ca a arestat aproape 13.000 de 'teroristi' din 2014, potrivit AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Ministrul delegat pentru Afaceri…

- China si-a aparat luni politica sa controversata in materie de securitate in regiunea Xinjiang (nord-vest), afectata in trecut de atentate sangeroase, afirmand ca a arestat aproape 13.000 de 'teroristi' din 2014, potrivit AFP. Beijingul face obiectul unor critici in crestere pe…

- Sa studiezi pe tableta gandirea presedintelui Xi Jinping in speranta obtinerii unei promovari, iata o posibilitate oferita de o aplicatie propagandistica care face furori in China, la presiunea Partidului Comunist, informeaza joi AFP. Milioane de chinezi au descarcat deja aplicatia care…

- Acuzatiile Turciei ca in China functioneaza "lagare de concentrare" pentru uiguri in provincia Xinjiang (nord-vest) sunt "extrem de eronate si iresponsabile", a declarat luni Ministerul de Externe chinez, informeaza dpa. Turcia s-a alaturat sambata unui mic grup de tari majoritar musulmane care s-au…

- O societate de securitate privata creata de fostul patron al Blackwater, Erik Prince, a anunțat un acord preliminar cu China pentru a gestiona un centru de antrenamente în provincia Xinjiang, unde Beijingul deruleaza o represiune dura împotriva minoritații uigure. Cu sediul în…