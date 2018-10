Stiri pe aceeasi tema

- Doar o mana de oameni s-a adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a protesta fața de decizia de revocare a lui Augustin Lazar din funcția de procuror general. Deși pe Facebook au anunțat ca vor participa la evenimentul „Augustin Lazar revocat. Acum in strada! Ieșim pentru Justiție!”…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de evidenta a persoanelor invita cetatenii domiciliati in municipiu si in celelalte unitati administrativ teritoriale arondate pe linie de evidenta a persoanelor, ale caror acte de identitate au expirat sau sunt in prag de expirare și doresc sa-și exercite…

- Șantierul pentru construcția unui nou pod peste Bega intarzie iarași. Primaria Timișoara a așteptat doi ani dupa un aviz de la Administrația Apelor Romane, din cauza unor probleme privind regimul de inalțime. A venit acest aviz, insa mai este nevoie de inca un aviz pentru a se merge mai departe…

- Parcul Padurice a fost reabilitat in urma cu doi ani de firma Lovrintim, cu 4,6 milioane de lei fara TVA, adica peste 1,2 milioane de euro cu tot cu TVA. Timișorenii care vor sa se relaxeze acolo pot admira doua lacuri cu nuferi, precum și șapte gradini tematice – italiana, greceasca, spaniola,…

- Motivul protestului este faptul ca primaria aproba organizarea unor festivaluri cu componenta culinara in Parcul Rozelor, cu toate ca de peste un deceniu acolo s-au organizat continuu astfel de evenimente. "Fiind sesizat de consilierii personali ca un cetatean al Timisoarei, domnul Cristian…

- Robert Kristof, city-managerul Timișoarei, a declarat, astazi, pentru PRESSALERT.ro, ca adresa pe care a semnat-o, trimisa Ministerului Mediului in luna iulie, se refera la stația de sortare a deșeurilor, și nu la salubrizarea stradala, așa cum susține parlamentarul PSD Alfred Simonis intr-o postare…

- Astfel, ca urmare a fapului ca in aceasta perioada un numar mare de cetațeni se adreseaza Direcției de Evidența a Persoanelor, situata la etajul IV al Centrului Comercial “Someșul”, aceasta va avea program special de lucru cu publicul, dupa cum urmeaza: Serviciul Stare Civila: 15.08.2018 – INCHIS 16.08.2018…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a semnat initiativa cetateneasca a USR "Fara penali in functii publice", care vrea revizuirea Constitutiei in acest sens, dupa ce in luna mai a cerut amendarea voluntarilor care adunau semnaturi.Potrivit unui clip video postat pe contul…