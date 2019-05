Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul propriu al judetului Salaj si al institutiilor subordonate Consiliul Judetean (CJ) a fost aprobat marti – 16 aprilie de consilierii judeteni. Cu impotriviri din partea consilierilor opozitiei, proiectul privind bugetul judetului pentru anul 2019 este de 235.500,5 mii lei. La partea de cheltuieli,…

- Numele liderului comunist Ana Pauker apare, alaturi de cele ale Reginei Maria, Anei Aslan sau Ecaterina Teodoroiu, pe afisul unui simpozion organizat de Consiliul Judetean si de Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui, cu tema "Femei celebre ale Romaniei Intregite".

- Sala ”Dialoguri europene” de la Centrul de Cultura si Arta al Judetului (CCAJ) Salaj va gazdui joi, 7 martie, vernisajul expozitiei ”Chipuri si tipuri. Vizibilitate si opacitate – femeia in satul traditional” . Expozitia aduce in fata privitorilor chipuri – portrete de femei in varsta din satele salajene…

- Consilierul PNL a inaintat, joi, șefilor județului lista cu semnaturile stranse de la cetațenii din Țicleni, Danești și Targu-Jiu privind problema semnalizaii necorespunzatoare a trecerii peste calea ferata de la fosta Avicola. Alesul local a convins 1500 de persoane sa-i semneze petiția. Ieri, a depus…

- De acum înainte, sosirea mașinei de urgența va fi mai rapida și accesibila. Recent, a fost lansata o aplicatie care transmite cu exactitate locatia solicitantului de serviciul 112. STS a lansat o aplicatie pentru telefoanele inteligente care transmite, la dispecerat, coordonatele…

- O aplicatie inspirata de Tinder ii ajuta pe fermierii din Marea Britanie sa gaseasca parteneri compatibili pentru bovinele lor, relateaza miercuri Reuters. Numita ''Tudder'' - o combinatie intre Tinder si ''udder'' (uger) - le ofera ocazia fermierilor sa gaseasca exemplarele…

- Alunecarile de teren s-au reactivat in trei comune ale judetului Gorj. Trei primarii au transmis in acest sens informari la Prefectura Gorj. Este vorba de unitatile administrativ-teritoriale din Branesti, Licurici si Rosia de Amaradia. La Branesti s-a produs o alunecare la un drum comunal, iar la Licurici…