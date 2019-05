Stiri pe aceeasi tema

- China a dezvoltat o aplicatie ce permite oamenilor de stiinta sa identifice ursii panda in mod individual gratie unei tehnologii de recunoastere faciala, a anuntat vineri agentia de presa China Noua, citata de AFP. Cercetatorii chinezi au creat, de asemenea, o baza de date ce contine peste…

- O noua tentativa de crestere a imaginii PSD in ochii alegatorilor lugojeni este pe cale sa esueze. In urma cu o saptamana, primarul septuagenar al orasului anunta cu surle si trambite o aplicatie prin care lugojenii pot reclama problemele descoperite in oras. Aplicatia a fost luata in serios de cativa…

- Aplicația recent lansata de Registrul Auto Roman care ar trebui sa redea istoricul vehiculului este de neutilizat, cu toate ca instituția se lauda ca aceasta “este gandita sa funcționeze permanent”.

- Incepand de astazi, orice persoana care deține sau intenționeaza sa achiziționeze un vehicul poate verifica istoricul acestuia (condiția fiind ca mașina sa fi trecut cel puțin o data pe la RAR), prin accesarea site-ului oficial al Registrului Auto Roman www.rarom.ro. Datele se obțin daca solicitantul…

- Gravidele din Romania au la dispoziție o aplicație prin care pot sa obțina sfaturi de la medicii specialiști. Aplicația este disponibila deocamdata pentru telefoanele cu Android și asigura, in esența, o discuție online cu medicul colaborator. Pentru moment, sunt inscriși 11 medici in aplicația Femyo,…

- Capsula Crew Dragon, dezvoltata de compania SpaceX pentru NASA, s-a intors azi pe Terra.Calatoria a constat intr-o coborare periculoasa de mai multe ore spre Oceanul Atlantic, in cadrul unei misiuni al carei obiectiv principal a fost acela de a demonstra ca vehiculul american poate fi

- Taxify, una dintre cele mai mari platforme europeane de transport la cerere, are, incepand de joi, o noua identitate vizuala și un nou nume: Bolt. Noul brand va fi lansat treptat in piețele globale in urmatoarea perioada. Noua platforma are ca scop dezvoltarea conceptului de mobilitate și vine in intampinarea…