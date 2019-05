Stiri pe aceeasi tema

- * Presedintele Klaus Iohannis isi doreste ca joi, la Summitul de la Sibiu, liderii europeni sa arate ca stiu ce vor cu Uniunea Europeana si sa transmita un mesaj optimist, care sa sa arate ca cetatenii UE se vor bucura atat de bunastare, cat si de securitate. Klaus Iohannis a inspectat impreuna cu…

- Seful statului s-a declarat multumit de felul in care arata orasul inainte de evenimentul din 9 mai."Astazi particip la ultimele probe, ultimele verificari si, cel putin din ce am vazut pana acum in oras, lucrurile sunt foarte bine pregatite. Orasul arata foarte bine, Primaria, doamna primar…

- Primaria Sibiu si Politia Locala au organizat un call center non-stop, cu tarif normal, la numarul 0269/208.978, unde cetatenii pot afla informatii cu privire la restrictiile de trafic si devierile unor rute de transport public, in contextul Summitului din 9 mai.

- Parcarile din Piata Mica si Piata Huet, situate in centrul istoric al municipiului Sibiu, se inchid pentru aproximativ o luna de zile, incepand de luni, 15 aprilie, pana pe 16 mai, pentru a permite echipelor Ministerului Afacerilor Externe sa instaleze corturile pentru jurnalistii si traducatorii…

- Comisia Europeana a transmis, joi seara, ca "a luat nota" de votul Camerei Comunelor care s-a pronunțat pentru amanarea termenului de incepere a procedurii de retragere a Marii Britanii din UE, care era stabilit pe 29 martie, pana pe cel puțin 30 iunie. "Am luat nota de voturile din aceasta seara.…

- Procedura de achiziție inițiata de Primaria Sibiu pentru instalarea sistemului de supraveghere video in municipiul Sibiu s-a incheiat in 4 martie prin semnarea contractului de lucrari cu Regia Autonoma Rasirom București la o valoare de 12,17 milioane lei fara TVA. Aceasta procedura de achiziție…