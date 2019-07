Aplicaţia Ro-Alert, integrată de către producătorul C pe toate dispozivele lansate în 2018 şi 2019 Sistemul de avertizare in caz de urgente, Ro-Alert, a fost integrat pe toate telefoanele Allview, lansate pe piata incepand cu anul 2018, a anuntat producatorul acestor dispozitive, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES.



"Odata cu decizia autoritatilor de a crea un sistem de alertare a populatiei, am devenit preocupati de realizarea compatibilitatii produselor noastre cu acesta. Am dezvoltat softuri pentru telefoanele pe care le avem in portofoliu, iar, in acest moment, toate device-urile lansate din 2018 pana in prezent, dar si parte dintre terminalele lansate anterior, au sistemul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate telefoanele lansate de catre chinezii de la Huawei, in 2019, pe piata din Romania, sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - Ro-Alert, informeaza producatorul intr-un comunicat de presa, transmis miercuri AGERPRES. "Smartphone-urile…

- Toate telefoanele lansate de Huawei in 2019 sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - RO-ALERT. Smartphone-urile introduse anul acesta pe piata afiseaza in mod automat si in timp real continutul mesajelor trimise de autoritati in cazul unor dezastre…

- Ar trebui interzis prin Constituție ca politicienii sa dea scutiri de impozite și contribuții, susține Gabriel Biriș, specialist în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, precizând ca acesta este un instrument extrem de pervers de dezbinare a nației. El a vorbit…

- Mircea Lucescu ii da sfaturi prețioase lui Paulo Fonseca, 46 de ani, noul antrenor de la AS Roma: „Sa invete rapid limba, cum a facut Mourinho, si sa se adapteze grupului, pornind de la mostenirea lui Di Francesco". Portughezul Paulo Fonseca va fi prezentat azi oficial ca noul antrenor al Romei, iar…

- Toate aceste lucruri sunt deja cunoscute. Ceea ce nu stim inca este ca micile masinarii ne remodeleaza scheletul, modificand astfel organismul, potrivit msn.com, preluat de stirileprotv.ro. Cercetatorii specializati in biomecanica sugereaza ca tinerii dezvolta spite asemanatoare coarnelor, in partea…

- Producatorul român de cosmetice, Farmec, lanseaza sistemul de franciza pentru magazinele Gerovital. “Ideal ar fi ca antreprenorul care face investitia sa lucreze o perioada în magazinul în care a investit”, spun reprezentantii companiei.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Municipalitatea anunta ca pana ieri, 29 mai, 2019, SPIT a emis 700 de carduri la cererea constantenilor pentru utilizarea bicicletelor din sistemul local de bikes haring. Daca vrei sa folosesti o bicicleta pusa la dispozitia oricarei persoane prin proiectul "Black Sea Bike Diversification of the tourism…

- Petre Daea a dorit sa evalueze, la fața locului, impreuna cu specialiștii, care sunt pagubele provocate de grindina. "O parte din suprafața a fost afectata. Cu specialiștii, la fața locului, stabilim masurile tehnice ce trebuie luate in continuare in așa fel incat sa putem sa dirijam vegetația in…