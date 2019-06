Aplicația de turism a Primăriei Timișoara încă nu e gata. Poate la finalul verii Reprezentanții Primariei Timișoara au semnat in 9 august 2018 contractul cu firma Holisun SRL din Baia Mare, care a caștigat licitația estimata la 21.000 de euro cu o oferta de 15.000 de euro, mai exact 71.400 de lei cu TVA. Specialiștii in IT se angajau sa creeze o aplicație pentru smartphone-uri, un produs de tip „GIS – tourism”, care va putea fi folosita de turiștii care vor dori sa se plimbe prin oraș. Vor gasi acolo ghiduri audio, colecții de recomandari, articole de marketing și promovare, rute turistice, pachete turistice, dar și integrari cu sisteme de rezervari sau ticketing,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Avem peste 4.000 de hectare plantate cu grau, indeosebi in zona de ses a judetului, iar evolutia culturii pare a fi pozitiva, desi in ultimele saptamani a plouat destul de des. (...) Ne-a ingrijorat abundenta apei retinuta la nivelul solului, dar temperaturile ridicate venite in urma furtunilor…

- Inspectorul sef al ISU Maramures, Pavel Baltaru, a precizat, joi, intr-o conferinta de presa, ca sistemul RO-Alert nu a functionat normal din cauza unei greseli umane, iar populatia din judet a fost avertizata abia dupa trecerea furtunii care a avut loc marti seara. Acesta a confirmat ca ISU Maramures…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare se alatura demersului de interes public care vine in sprijinul nemijlocit al cetațeanului, in vederea promovarii Aplicației „APEL 112”. In acest sens, va transmitem ca, la data de 15 februarie 2019, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)…

- Va reamintim, pe Calea Șagului s-a lucrat cam toata vara lui 2017. A fost un șantier de aproape trei luni, pentru ca muncitorii primariei au lucrat pe bucați pe una dintre cele mai circulate șosele din Timișoara. Conducerea municipalitații a laudat in repetate randuri lucrarea „de…

- Raed Arafat acuza Realitatea TV ca incearca sa discrediteze aplicația DSU și sistemul RO-ALERT. Secretarul de stat in MAI este de parere ca "a devenit o crima daca cineva face ceva in Romania"."Realitatea TV si Realitatea Net au decis sa loveasca in sistemele de avertizare folosite de noi…

- Timișorenii erau obișnuiți, de doua ori pe an, sa scoata lucrurile de care nu mai au nevoie in fața casei, iar mașinile de la compania de salubritate treceau dupa un program definit și le ridicau. Ei bine, anul trecut, Retim și ADID (Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș)…

- RAR lanseaza aplicația ISTORIC VEHICUL. Informatii esentiale, in timp real, despre un vehicul inregistrat in baza de date. Aplicația dezvoltata de RAR se acceseaza GRATUIT! Incepand de astazi, orice persoana care deține sau intenționeaza sa achiziționeze un vehicul poate verifica istoricul acestuia…