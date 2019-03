Aplicaţia de transport Taxify îşi schimbă numele în Bolt ​Începând de astazi, aplicatia de transport Taxisfy îsi schimba numele în Bolt. Noul brand va fi lansat treptat în piețele globale în urmatoarele saptamâni. Utilizatorii nu trebuie sa faca nimic având în vedere ca aplicația se va actualiza automat, nefiind necesari pași suplimentari, au anuntat reprezentantii companiei.Citeste continuarea pe StartupCafe

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

