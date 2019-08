Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe britanic a comunicat marti ca incearca sa obtina informatii suplimentare despre posibila arestare in China a unui functionar al consulatului Regatului Unit din Hong Kong, transmite Reuters.

- Ministerul rus de Externe l-a convocat joi pe insarcinatul cu afaceri al ambasadei Germaniei la Moscova pentru a protesta fata de modul in care manifestatiile desfasurate in ultimele saptamani in capitala rusa au fost relatate de postul german de televiziune Deutsche Welle (DW), care a lansat si…

- Beijingul a emis marti un avertisment dur catre protestatarii din Hong Kong, amenintand ca "cei ce se joaca cu focul vor pieri de foc", transmit agentiile internationale de presa. Biroul pentru Hong Kong si Macao al guvernului chinez, prin purtatorul de cuvant Yang Guang, s-a referit la "o mana de actori…

- Franta, Marea Britanie si Germania au exprimat preocupare, vineri, in legatura cu decizia Statelor Unite de a-l sanctiona pe ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, anunta Ministerul francez de Externe, citat de agentia Reuters relateaza mediafax."Consideram ca toate canalele diplomatice…

- Ministerele de Externe din Marea Britanie și Germania au indemnat duminica Iranul sa respecte prevederile Acordului Nuclear, dupa ce Administrația de la Teheran a anunțat ca va crește concentrația uraniului imbogațit peste limitele impuse in tratat, relateaza Reuters preluat de mediafax„Iranul…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…