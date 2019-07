Serviciul stiintific al Bundestag - camera inferioara a Parlamentului Germaniei - consemneaza ca, desi Amazon respecta probabil obligatia de a informa atunci cand colecteaza date de la utilizatori, "este in continuare neclar cum pot fi excluse de la colectarea datelor terte parti neimplicat si minorii".



In ceea ce priveste Statele Unite, este de asemenea neclar "in ce alte scopuri ar putea Amazon sa utilizeze aceste date in viitor", arata raportul consultat de DPA.



Nu poate fi exclus nici furtul de date din cloud-ul Amazon, mai avertizeaza documentul. Din cauza volumului de…