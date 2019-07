Stiri pe aceeasi tema

- O asociație elvețiana care militeaza pentru reintroducerea trenurilor de noapte a venit cu ideea de a atașa vagoane de dormit la marfare. In Elveția nu pare o idee atat de nastrușnica precum in Romania, unde distanța de 850 km dintre Constanța și Arad este strabatuta de trenurile de marfa in 24 de ore,…

- Viorica Dancila i-a raspuns, marți, liderului grupului Verzilor din PE, Philippe Lamberts, dupa ce acesta a acuzat guvernul roman ca nu respecta recomandarile GRECO. Premierul a afirmat ca pentru a avea o justiție independenta, Guvernul trebuie sa lase magistrații sa gaseasca un consens.„Domnul…

- Generali a oferit mai mult decat compania spaniola de asigurari Grupo Catalana Occidente si este aproape de achizitionarea firmei cu sediul in Lisabona, sustin sursele.Generali, a treia companie de asigurari din Europa, are o cota de piata de 5% in Portugalia, in timp ce, pe piata interna,…

- Un roman stabilit in Anglia, dar venit in vacanta in Romania, povesteste intr-o postare pe facebook cum a fost amenintat cu arma de un sofer. Incidentul s-a petrecut pe DN1, pe Valea Prahovei. Scandalul s-a finalizat cu interventia politiei.

- Un baiat in varsta de 7 ani, roman, dar stabilit in Italia cu parinții, a fost aproape sa se inece ieri. Doi caini salvamari prezenți pe plaja din Tarquinia, special antrenați pentru a-i observa pe turiștii care au probleme in apa, au observat ca barca gonflabila in care se afla micuțul s-a rasturnat,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat Asocierea RailWorks castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru modernizarea subsectiunilor Brasov – Apata si Cata – Sighisoara, aflate pe sectiunea Brasov – Sighisoara, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pentru circulatia cu viteza…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, prin intermediul Retelei EURES Romania, ofera 474 locuri de munca vacante in 13 tari ale UE/SEE, dupa cum urmeaza: Angajatori din Austria – 37 locuri de munca: 30 montator de mobila, 7 muncitor calificat in domeniul forestier; Angajatori din…

- BABEL – Festivalul Artelor Spectacolului Targoviște (FAST) ajunge, in anul 2019, la cea de-a IX-a ediție. Ne vor calca pragul 19 de țari: Cehia, Polonia, Rusia, India, Italia, Belgia, Algeria, Franța, Scoția, Germania, Japonia, Anglia, Islanda, Israel, Coreea de Sud, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,…