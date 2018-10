Aplicatia 24pay, lansata pentru plata transportului public, va deveni universala: vom putea plati bilete de avion, asigurari RCA

Stiri pe aceeasi tema

- eSky România, parte din eSky Group, este agenția online de turism care a crescut de aproape 100 de ori în primii noua ani pe piața locala. Pe 9 noiembrie 2009, când a fost deschis biroul din București, eSky vindea numai bilete de avion și avea doar 5 angajați. În…

- Ministerul Administratiei si Internelor a lansat astazi, incepand cu ora 9.00, portalul web www.ro-alert.ro, dedicat informarii populației privind aplicația RO ALERT, destinata avertizarii in situații de urgența extreme. Platforma electronică www.ro-alert.ro este proiectata ca sursă completă de informare…

- Aplicatia pentru mobil „Jurat Enescu” a fost lansata miercuri, iar prin intermediul ei, fie din sala, fie online, utilizatorii pot nota participantii la Concursul International „George Enescu” si pot vedea in ce masura optiunile lor se potrivesc cu cele ale juriului.

- Brasovul este un oras din ce in ce mai modern, ajungand chiar usor in topul celor mai favorabile medii de trait din Romania. In ultima vreme, investitiile din Brasov nu mai stau pe loc. Iar in aceasta directia autoritatile s-au indreptat si in ceea ce priveste transportul in comun. Brasovul…

- Peste 500 de bilete au fost platite direct de pe telefon de catre calatorii RATBV, in primele 6 zile de la lansarea aplicației „24 pay”. Incepand cu data de 1 august 2018, atat brașovenii, cat și turiștii au la dispoziție o noua modalitate de plata pentru calatoria cu mijloacele de transport…

- Masurile privind acordarea unor ajutoare financiare pentru plata unor utilitați pentru anumite categorii de persoane se regasesc in Legea nr. 215/2018 privind modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare 241/2006. Actul normativ a fost publicat marți in Monitorul…

- Utilizatorii transportului in comun din Brasov vor putea achita incepand cu data de 01 August 2018, calatoriile cu autobuzele si troilebuzele detinute de RATBV S.A. Brasov cu ajutorul telefonului mobil, prin intermediul aplicatiei 24pay.

- Nu va impacientați! In Timiș sunt suficiente bilete noi de trimitere la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș. Trebuie doar ca medicii sa le ridice. The post In Timiș sunt destule bilete de trimitere. Trebuie doar ca unii medici sa le ia de la CJAS appeared first on deBanat.ro - spune…