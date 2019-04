Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Medicina a Universitatii Northwestern a monitorizat obiceiurile alimentare a aproape 30.000 de adulti, timp de trei decenii si astfel a ajuns la aceste concluzii. Vinovat pare sa fie colesterolul, iar ouale il contin din belsug. Asta nu inseamna ca trebuie sa renuntati la ele, dar trei…

- Medicii de familie din Romania isi exprima public nemultumirea fata de finantarea medicinei primare in 2019, “fapt care arunca medicina de familie in criza”, potrivit unui comunicat de presa al conducerii Societatii Nationale de Medicina de Familie (SNMF).Potrivit sursei citate, cabinetelor medicilor…

- Fetița de trei ani, care a fost gasita langa mama decedata intr-un apartament din Navodari, a fost plasata in grija unui asistent maternal. Situația ei este incerta deoarece copila nu a fost declarata la naștere de tata. Medicii susțin ca mama micuței a murit in urma unui infarct. Cat timp copila se…

- 47 de oameni au murit in acest sezon rece din cauza gripei Ministerul Sanatatii ar putea anunta marti sau miercuri daca sunt întrunite conditiile pentru a declara epidemie de gripa în tara. 47 de oameni au murit în acest sezon rece, din cauza acestei boli. Reporter…

- Medicii de familie cer dublarea veniturilor cabinetelor de medicina primara, sustinand ca aceasta ar fi o finantare corecta. Vicepresedintele Colegiului Medicilor din Romania, Calin Bumbulut, a declarat, astazi, ca aproape 60% din venitul mediu brut al unui cabinet merge, astazi, pe cheltuielile directe…

- A crescut numarul virozelor respiratorii atat in cazul copiilor, cat și al adulților! Medicii de familie din județul Dambovița pun Post-ul Situație ingrijoratoare in județ: Numarul infecțiilor respiratorii a crescut, atat la copii, cat și la adulți apare prima data in Gazeta Dambovitei .